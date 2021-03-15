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Работа и обучение

Депутат предложила ввести единый оклад для молодых учителей

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести единый оклад для молодых учителей по всей России, сообщает RT.

Шарчинская средняя школа Тюменцевского района Алтайского края.
Шарчинская средняя школа Тюменцевского района Алтайского края.
Станислава Сазонова

Депутат призвала ввести официальный правовой статус молодого педагога — выпускника педагогического вуза в возрасте до 35 лет и с гражданством РФ.

Попадающим под эти критерии гражданам Строкова предложила установить единую начальную ставку в размере полутора-двух федеральных МРОТ (от 19 до 25 тысяч рублей).

Свою инициативу депутат объяснила тем, что уровень МРОТ во всех субъектах страны разный, поэтому оклад учителей отличается в разы, пишет Lenta.ru. Кроме того, единый оклад поспособствует росту престижа профессии и даст возможность молодым специалистам оставаться в родных регионах.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал учителям об управлении сознанием. По его словам, технология «управления сознанием» такова — интернет-площадки «изучают своего клиента» и затем «подбрасывают ему то, что считают нужным». В итоге человек принимает различные решения, даже не понимая, что оно навязано ему извне.

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