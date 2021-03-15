Депутат предложила ввести единый оклад для молодых учителей

Депутат призвала ввести официальный правовой статус молодого педагога — выпускника педагогического вуза в возрасте до 35 лет и с гражданством РФ.

Попадающим под эти критерии гражданам Строкова предложила установить единую начальную ставку в размере полутора-двух федеральных МРОТ (от 19 до 25 тысяч рублей).

Свою инициативу депутат объяснила тем, что уровень МРОТ во всех субъектах страны разный, поэтому оклад учителей отличается в разы, пишет Lenta.ru. Кроме того, единый оклад поспособствует росту престижа профессии и даст возможность молодым специалистам оставаться в родных регионах.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал учителям об управлении сознанием. По его словам, технология «управления сознанием» такова — интернет-площадки «изучают своего клиента» и затем «подбрасывают ему то, что считают нужным». В итоге человек принимает различные решения, даже не понимая, что оно навязано ему извне.