Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 февраля -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

«Очень тонкая вещь»: Путин рассказал учителям об управлении сознанием

Накануне прошла онлайн-встреча президента РФ Владимира Путина с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Зачастую современные информационные платформы все больше и больше начинают управлять сознанием», — заявил президент на встрече.

По его словам, технология «управления сознанием» такова — интернет-площадки «изучают своего клиента» и затем «подбрасывают ему то, что считают нужным». В итоге человек принимает различные решения, даже не понимая, что оно навязано ему извне.

«Очень тонкая вещь», — подметил Путин.

Он отдельно отметил, что, по большей части, сетевые платформы нацелены на получение прибылей любой ценой: «Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит людям ущерб».

По его словам, необходимо реагировать на распространение в сети опасного для детей контента, пишет «Росбалт». Тем не менее однако ограничение свободы слова и выбора все же недопустимо.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения планирует усилить воспитательную работу в школах и создает для этого должность советника директора школы по воспитанию.

Должность «советника-воспитателя» подразумевает в первую очередь общение с молодежью. Воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах. Тема протестов и участия в них молодежи обсуждается «на самых верхах».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость