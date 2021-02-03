«Очень тонкая вещь»: Путин рассказал учителям об управлении сознанием

«Зачастую современные информационные платформы все больше и больше начинают управлять сознанием», — заявил президент на встрече.

По его словам, технология «управления сознанием» такова — интернет-площадки «изучают своего клиента» и затем «подбрасывают ему то, что считают нужным». В итоге человек принимает различные решения, даже не понимая, что оно навязано ему извне.

«Очень тонкая вещь», — подметил Путин.

Он отдельно отметил, что, по большей части, сетевые платформы нацелены на получение прибылей любой ценой: «Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит людям ущерб».

По его словам, необходимо реагировать на распространение в сети опасного для детей контента, пишет «Росбалт». Тем не менее однако ограничение свободы слова и выбора все же недопустимо.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения планирует усилить воспитательную работу в школах и создает для этого должность советника директора школы по воспитанию.

Должность «советника-воспитателя» подразумевает в первую очередь общение с молодежью. Воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах. Тема протестов и участия в них молодежи обсуждается «на самых верхах».