Депутаты хотят выплачивать таким работникам не менее 150 рублей в час.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что некоторые работодатели специально снижают оплату труда до минимальной ставки, а также устанавливают якобы сокращенный день. Это позволяет им получать высокую прибыль и избегать уплаты налогов.
«При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями», — цитирует документ «Царьград».
Индексировать почасовую оплату в России депутаты предложили раз в год. Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 января 2021 года, пишет ura.ru. Почасовая ставка в РФ высчитывается из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей). В мае эта ставка составляла 89,85 рубля.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об удаленной работе. Авторы — депутаты столичного парламента.
Так, предлагается закрепить в Трудовом кодексе норму, согласно которой у работников должна быть «возможность полного или частичного перехода на дистанционную работу». Эта норма должна стать «неотъемлемой частью трудового договора».