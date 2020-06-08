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Работа и обучение

Депутаты решили поменять оплату труда: минималка — 150 рублей в час

В Госдуме предложили установить в России минимальную оплату труда по срочным договорам и для тех, кто трудится неполный день.

Митинг в Рубцовске против роста коммунальных тарифов и невыплаты зарплат, 22 сентября 2009г.
Митинг в Рубцовске против роста коммунальных тарифов и невыплаты зарплат, 22 сентября 2009г.
Анна Качурина

Депутаты хотят выплачивать таким работникам не менее 150 рублей в час.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что некоторые работодатели специально снижают оплату труда до минимальной ставки, а также устанавливают якобы сокращенный день. Это позволяет им получать высокую прибыль и избегать уплаты налогов.

«При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями», — цитирует документ «Царьград».

Индексировать почасовую оплату в России депутаты предложили раз в год. Законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 января 2021 года, пишет ura.ru. Почасовая ставка в РФ высчитывается из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей). В мае эта ставка составляла 89,85 рубля.

Госдума.
Госдума.
altapress.ru

Ранее в Госдуму внесли законопроект об удаленной работе. Авторы — депутаты столичного парламента.

Так, предлагается закрепить в Трудовом кодексе норму, согласно которой у работников должна быть «возможность полного или частичного перехода на дистанционную работу». Эта норма должна стать «неотъемлемой частью трудового договора».

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