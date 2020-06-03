В Госдуму внесен законопроект об удаленной работе

Так,, предлагается закрепить в Трудовом кодексе норму, согласно которой у работников должна быть «возможность полного или частичного перехода на дистанционную работу». Эта норма должна стать «неотъемлемой частью трудового договора».
Ранее о необходимости таких поправок заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на онлайн-совещании о совершенствовании трудового законодательства, пишет bfm.ru.
По словам Медведева, «удаленка сохранится вне контекста любой пандемии».
Текст документа опубликован в думской электронной базе.
Ранее сообщалось, что возникшие с переходом на удаленку затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерные программы могут вскоре начать возмещать.