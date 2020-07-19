Эксперты оценили угрозы перехода на четырехдневную рабочую неделю

Сокращение рабочей недели в РФ может привести к увеличению рабочего времени сотрудников либо повлечь за собой снижение доходов россиян, пишет ТАСС.

Профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова отметила, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю должны быть созданы несколько условий.

«Отлажены все без исключения бизнес-процедуры, проведена автоматизация процессов, создана эффективная система управления организацией, в том числе производством, персоналом, отношениями с клиентами. Необходимо обеспечить компанию квалифицированным, мотивированным персоналом», — рассказала эксперт, добавив, что такие условия в большинстве отечественных организаций пока не созданы.

Россияне в условиях вынужденной самоизоляции, по мнению Яхонтовой, растратили свои накопления. Сейчас они готовы взять на свои плечи намного больше работы, если это обеспечит повышение заработка.

Кошелек , зарплата. СС0

Обсуждение вероятности перехода на четырехдневную рабочую неделю может быть воспринято как завуалированное стремление менеджмента платить за четыре часа, а эксплуатировать работников все восемь часов или того больше. Это может вызвать рост напряжения.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что из-за изменения количества рабочих часов может увеличиться интенсивность труда. Соответственно, может повыситься профессиональная и общая заболеваемость — это предпосылки новых эпидемических заболеваний.

Обычно рабочее время сотрудника не должно превышать 40 часов в неделю. Продолжительность рабочего дня, рабочей смены сейчас законодательно не установлена. Поэтому варианты распределения указанного максимума рабочего времени на отдельных предприятиях могут быть разными, считает эксперт.

«В частности, если разделить нынешние 40 часов не на пять, а на четыре дня, то каждому работнику придется работать по 10 часов в день, то есть на 25% дольше», — сказал Щербаков.