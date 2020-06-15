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15 июня
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Работа и обучение

Эксперты сообщили, у кого больше всего снизилась зарплата

Аналитики выяснили, что наибольшее сокращение зарплат в апреле-мае 2020 года произошло в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, образования, а также предоставления услуг, следует из исследования банка «Точка» о состоянии малого и среднего бизнеса в России, передает ТАСС.

Стоматолог
Стоматолог
CCO

Отмечается, что в апреле-мае выплаты зарплат сократились сразу во всех отраслях, в том числе строительной. В области здравоохранения (стоматологии и частные клиники) зарплаты снижаются третий месяц подряд, пишет bfm.ru.

На прошлой неделе Диагностический центр Алтайского края оказался в центре скандала из-за понижения заработной платы сотрудникам (речь не медиках, работающих в «красной зоне» с ковидными пациентами).

Речь идет об обычных зарплатах тех медицинских работников, которые работали в чистой зоне .В апреле-мае сотрудники получили порядка 12 тыс. рублей (МРОТ) или чуть больше, несмотря на майскую нагрузку.

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