Эксперты сообщили, у кого больше всего снизилась зарплата

Аналитики выяснили, что наибольшее сокращение зарплат в апреле-мае 2020 года произошло в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, образования, а также предоставления услуг, следует из исследования банка «Точка» о состоянии малого и среднего бизнеса в России, передает ТАСС .

Отмечается, что в апреле-мае выплаты зарплат сократились сразу во всех отраслях, в том числе строительной. В области здравоохранения (стоматологии и частные клиники) зарплаты снижаются третий месяц подряд, пишет bfm.ru.

На прошлой неделе Диагностический центр Алтайского края оказался в центре скандала из-за понижения заработной платы сотрудникам (речь не медиках, работающих в «красной зоне» с ковидными пациентами).

Речь идет об обычных зарплатах тех медицинских работников, которые работали в чистой зоне .В апреле-мае сотрудники получили порядка 12 тыс. рублей (МРОТ) или чуть больше, несмотря на майскую нагрузку.