Эксперты сообщили, у кого больше всего снизилась зарплата

Отмечается, что в апреле-мае выплаты зарплат сократились сразу во всех отраслях, в том числе строительной. В области здравоохранения (стоматологии и частные клиники) зарплаты снижаются третий месяц подряд, пишет bfm.ru.
На прошлой неделе Диагностический центр Алтайского края оказался в центре скандала из-за понижения заработной платы сотрудникам (речь не медиках, работающих в «красной зоне» с ковидными пациентами).
Речь идет об обычных зарплатах тех медицинских работников, которые работали в чистой зоне .В апреле-мае сотрудники получили порядка 12 тыс. рублей (МРОТ) или чуть больше, несмотря на майскую нагрузку.