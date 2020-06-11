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Жизнь

Десятки медиков краевого Диагностического центра вышли рассказать о падении зарплаты. Охрана вызвала полицию

Десятки медицинских работников Диагностического центра Алтайского края вышли на площадку перед своим зданием, чтобы рассказать, что их зарплата за май уменьшилась в два-три раза — по сравнению с докоронавирусными временами. Увидев поток людей в белых халатах, спускающихся со ступенек, отступила полиция, вызванная охраной, чтобы не дать журналистам выполнять свой долг.

Медики перед Диагностическим центром Алтайского края 11 июня 2020 года.
Медики перед Диагностическим центром Алтайского края 11 июня 2020 года.
Altapress.ru

«Мы НЕ объявляем забастовку, НЕ ставим ультиматум», — сказали врачи. Они просто просят объяснений.

Полиция вежливо отошла в сторонку

Краевой диагностический центр — государственное учреждение. И, казалось бы, уж государственная-то организация могла бы быть образцом соблюдения всевозможных кодексов. Однако по факту оказалось: людям уменьшили зарплату в 2−3 раза, хотя объем их работы не сократился.

Но для начала — небольшое отступление. На встречу с врачами прибыли корреспонденты двух СМИ — предполагалось, что мы побеседуем в актовом зале. На нас — защитные маски.

Однако охрана стоит «намертво» и внутрь не пускала. От ее имени с нами дискутирует Павел Кунаев (полчаса спустя он сказал, что работает инженером аппарата управления). Он требует от нас показать документы, но на наши документы не смотрит и свои поначалу не показывает.

Затем выходит к нам на площадку перед центром, продолжая объяснять, что нам здесь не место, а тот, к кому мы пришли — с ним еще… поговорят. В конце концов, он кричит коллегам «нажать на кнопочку» и вызвать полицию.

В этот момент мы уже не пытались проникнуть в здание и уж точно не представляли угрозы безопасности — мы просто ждали на улице. В отличие от него, двое сотрудников полиции, прибывших весьма оперативно, попытались вникнуть в ситуацию. А тем временем медики вышли к нам сами. И вот тогда полиция вежливо отошла в сторонку.

Полиция у Диагностического центра.
Полиция у Диагностического центра.
Altapress.ru

Больше МРОТа здесь не дают

Один из врачей Виктор Бова вышел вперед и объяснил: речь пойдет не о ковидных выплатах — так называемых «путинских» — а об обычных зарплатах тех врачей, которые работали в чистой зоне не с ковидными пациентами.

По его словам, большинство работников центра были отправлены домой с 1 апреля по 11 мая. Часть, получая специальное разрешение, в этом время выходили на работу.

Нагрузка в апреле была ниже обычной, и поэтому получив за апрель зарплату в размере МРОТ, они восприняли это как должное. В конце концов — какая в стране обстановка. коронавирус наступает.

У Диагностического центра 11 июня 2020 года.
У Диагностического центра 11 июня 2020 года.
Altapress.ru

С 12 мая часть медиков вышли на работу. С этого времени они работали с полной загрузкой. Однако 8 июня им раздали фишки, из которых было ясно: и за май тоже получите МРОТ.

Просим объяснить по-человечески

По факту то, что им начислили, оказалось в два, а иногда и в три и даже более раза меньше докоронавирусной зарплаты. Виктор Бова говорит, что медики спонтанно собирались маленькими группами, обсуждали свои фишки, шли в бухгалтерию, к главврачу Оксане Лексенковой.

Они просто пытались понять, что это значит, почему им заплатили именно столько, компенсируют ли сокращение зарплаты в будущем. Никто не дал им ясного ответа.

Как уже сообщал Altapress.ru, в бухгалтерии им лишь посоветовали перечитать свои трудовые договора — из них следовало, что выплаты стимулирующего характера рассчитываются на усмотрение администрации и при наличии финансовых возможностей.

При этом, как сказал Виктор Бова, зарплату в объеме МРОТ получили и младший, и средний медицинский персонал, и часть врачей, причем это касалось и тех, кто не работал и остался дома, и тех, кого вывели с 12 мая.

В связи с этим мы просим руководство и бухгалтерию нашего центра в такой же открытой форме как наше заявление сейчас — либо сейчас, либо в течение недели объяснить нам, медицинским сотрудникам, являющихся в большинстве своем юридически безграмотными людьми, принципы формирования нашей зарплаты", — сказал от имени коллег Виктор Бова.

У Диагностического центра 11 июня 2020 года.
У Диагностического центра 11 июня 2020 года.
Altapress.ru

Что еще просят медики

Требований не так много — и их выполнение нам кажется вполне законным требованием. Вот о чем речь.

  • Мы просим ознакомить нас с порядком зачисления зарплаты сотрудникам, которые до сих пор не выведены на работу.
  • Мы просим прокомментировать тот факт, что в нашем краевом бюджетном учреждении сотрудники вне зависимости от своих должностей, объемов и характера выполненной работы могут получить за месяц зарплату в минимальном размере труда.
  • Мы просим пересчитать наши зарплаты за май в соответствии с нашими переработками.
  • Мы просим пересмотреть наши трудовые говоры, чтобы оплата наших переработок перестала быть «необязательно выплатой, которую бухгалтерия сможет удержать постфактум.
У ДИагностического центра.
У ДИагностического центра.
Altapress.ru

Мы отдельно подчеркиваем: это не забастовка, мы не ставим никаких ультиматумов, не угрожаем массовыми увольнениями или невыходом на работу. После праздников, в понедельник, мы все вернемся на свои рабочие места и продолжим выполнять свои рабочие обязательства», — добавил Виктор Бова.

Более того, медики сказали, что прекрасно понимают: у диагностического центра сейчас может не быть денег, и оно вынуждено платить меньше. «Но нам никто не обещает компенсировать то, что мы сейчас получаем меньше», — сказали они.

«Не переживайте, система работает»

Позже, уже по завершении общения, тот самый Павел Кунаев, который в наше общение с медиками, к счастью, не вмешивался, решил все же дать пояснения.

Людей в белых халатах он попытался успокоить, сказав, что «сегодня к нам зашел следственный комитет, он будет заниматься правомерностью начисления заработной платы и выдачи ее сотрудникам. Не переживайте. Система работает».

В дальнейшем нас заверили, что доктора, работающие с ковидными пациентами, получили «путинские» выплаты в полном объеме.

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