Десятки медиков краевого Диагностического центра вышли рассказать о падении зарплаты. Охрана вызвала полицию

Десятки медицинских работников Диагностического центра Алтайского края вышли на площадку перед своим зданием, чтобы рассказать, что их зарплата за май уменьшилась в два-три раза — по сравнению с докоронавирусными временами. Увидев поток людей в белых халатах, спускающихся со ступенек, отступила полиция, вызванная охраной, чтобы не дать журналистам выполнять свой долг.

«Мы НЕ объявляем забастовку, НЕ ставим ультиматум», — сказали врачи. Они просто просят объяснений.

Полиция вежливо отошла в сторонку

Краевой диагностический центр — государственное учреждение. И, казалось бы, уж государственная-то организация могла бы быть образцом соблюдения всевозможных кодексов. Однако по факту оказалось: людям уменьшили зарплату в 2−3 раза, хотя объем их работы не сократился.

Но для начала — небольшое отступление. На встречу с врачами прибыли корреспонденты двух СМИ — предполагалось, что мы побеседуем в актовом зале. На нас — защитные маски.

Однако охрана стоит «намертво» и внутрь не пускала. От ее имени с нами дискутирует Павел Кунаев (полчаса спустя он сказал, что работает инженером аппарата управления). Он требует от нас показать документы, но на наши документы не смотрит и свои поначалу не показывает.

Затем выходит к нам на площадку перед центром, продолжая объяснять, что нам здесь не место, а тот, к кому мы пришли — с ним еще… поговорят. В конце концов, он кричит коллегам «нажать на кнопочку» и вызвать полицию.

В этот момент мы уже не пытались проникнуть в здание и уж точно не представляли угрозы безопасности — мы просто ждали на улице. В отличие от него, двое сотрудников полиции, прибывших весьма оперативно, попытались вникнуть в ситуацию. А тем временем медики вышли к нам сами. И вот тогда полиция вежливо отошла в сторонку.

Полиция у Диагностического центра. Altapress.ru

Больше МРОТа здесь не дают

Один из врачей Виктор Бова вышел вперед и объяснил: речь пойдет не о ковидных выплатах — так называемых «путинских» — а об обычных зарплатах тех врачей, которые работали в чистой зоне не с ковидными пациентами.

По его словам, большинство работников центра были отправлены домой с 1 апреля по 11 мая. Часть, получая специальное разрешение, в этом время выходили на работу.

Нагрузка в апреле была ниже обычной, и поэтому получив за апрель зарплату в размере МРОТ, они восприняли это как должное. В конце концов — какая в стране обстановка. коронавирус наступает.

У Диагностического центра 11 июня 2020 года. Altapress.ru

С 12 мая часть медиков вышли на работу. С этого времени они работали с полной загрузкой. Однако 8 июня им раздали фишки, из которых было ясно: и за май тоже получите МРОТ.

Просим объяснить по-человечески

По факту то, что им начислили, оказалось в два, а иногда и в три и даже более раза меньше докоронавирусной зарплаты. Виктор Бова говорит, что медики спонтанно собирались маленькими группами, обсуждали свои фишки, шли в бухгалтерию, к главврачу Оксане Лексенковой.

Они просто пытались понять, что это значит, почему им заплатили именно столько, компенсируют ли сокращение зарплаты в будущем. Никто не дал им ясного ответа.

Как уже сообщал Altapress.ru, в бухгалтерии им лишь посоветовали перечитать свои трудовые договора — из них следовало, что выплаты стимулирующего характера рассчитываются на усмотрение администрации и при наличии финансовых возможностей.

При этом, как сказал Виктор Бова, зарплату в объеме МРОТ получили и младший, и средний медицинский персонал, и часть врачей, причем это касалось и тех, кто не работал и остался дома, и тех, кого вывели с 12 мая.

В связи с этим мы просим руководство и бухгалтерию нашего центра в такой же открытой форме как наше заявление сейчас — либо сейчас, либо в течение недели объяснить нам, медицинским сотрудникам, являющихся в большинстве своем юридически безграмотными людьми, принципы формирования нашей зарплаты", — сказал от имени коллег Виктор Бова.

У Диагностического центра 11 июня 2020 года. Altapress.ru

Что еще просят медики

Требований не так много — и их выполнение нам кажется вполне законным требованием. Вот о чем речь.

Мы просим ознакомить нас с порядком зачисления зарплаты сотрудникам , которые до сих пор не выведены на работу.

которые до сих пор не выведены на работу. Мы просим прокомментировать тот факт , что в нашем краевом бюджетном учреждении сотрудники вне зависимости от своих должностей , объемов и характера выполненной работы могут получить за месяц зарплату в минимальном размере труда.

что в нашем краевом бюджетном учреждении сотрудники вне зависимости от своих должностей объемов и характера выполненной работы могут получить за месяц зарплату в минимальном размере труда. Мы просим пересчитать наши зарплаты за май в соответствии с нашими переработками.

Мы просим пересмотреть наши трудовые говоры , чтобы оплата наших переработок перестала быть «необязательно выплатой , которую бухгалтерия сможет удержать постфактум.

У ДИагностического центра. Altapress.ru

Мы отдельно подчеркиваем: это не забастовка, мы не ставим никаких ультиматумов, не угрожаем массовыми увольнениями или невыходом на работу. После праздников, в понедельник, мы все вернемся на свои рабочие места и продолжим выполнять свои рабочие обязательства», — добавил Виктор Бова.

Более того, медики сказали, что прекрасно понимают: у диагностического центра сейчас может не быть денег, и оно вынуждено платить меньше. «Но нам никто не обещает компенсировать то, что мы сейчас получаем меньше», — сказали они.

«Не переживайте , система работает»

Позже, уже по завершении общения, тот самый Павел Кунаев, который в наше общение с медиками, к счастью, не вмешивался, решил все же дать пояснения.

Людей в белых халатах он попытался успокоить, сказав, что «сегодня к нам зашел следственный комитет, он будет заниматься правомерностью начисления заработной платы и выдачи ее сотрудникам. Не переживайте. Система работает».

В дальнейшем нас заверили, что доктора, работающие с ковидными пациентами, получили «путинские» выплаты в полном объеме.