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Жизнь

Следком начал проверку ситуации с выплатами в алтайском диагностическом центре

В региональном следственном комитете начали проверку после сообщения о невыплате компенсаций сотрудникам диагностического центра Алтайского края за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

Следователи будут выяснять обстоятельства, изложенные в СМИ и примут процессуальное решение.

Как ранее писал altapress.ru, в понедельник, 8 июня, сотрудники диагностического практически «штурмом» выясняли нюансы начисления зарплаты, местонахождение обещанных выплат и режим труда.

Сотрудники «красной зоны» до сих пор не получили обещанные «ковидные» выплаты за апрель. Об этом рассказал один из медработников учреждения.

По словам собеседника, 8 июня медикам объяснили происходящее тем, что так как в апреле Центр не работал, то и нет денег для выдачи «необязательных стимулирующих выплат».

Также врачам якобы посоветовали «внимательно прочитать трудовые договоры, прежде чем требовать большие деньги у бухгалтерии».

Напомним, что краевой диагностический центр возглавляет главный врач Оксана Лексенкова — выходец из Красноярска и ставленница нынешнего министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.

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