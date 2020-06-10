Следком начал проверку ситуации с выплатами в алтайском диагностическом центре

Следователи будут выяснять обстоятельства, изложенные в СМИ и примут процессуальное решение.
Как ранее писал altapress.ru, в понедельник, 8 июня, сотрудники диагностического практически «штурмом» выясняли нюансы начисления зарплаты, местонахождение обещанных выплат и режим труда.
Сотрудники «красной зоны» до сих пор не получили обещанные «ковидные» выплаты за апрель. Об этом рассказал один из медработников учреждения.
По словам собеседника, 8 июня медикам объяснили происходящее тем, что так как в апреле Центр не работал, то и нет денег для выдачи «необязательных стимулирующих выплат».
Также врачам якобы посоветовали «внимательно прочитать трудовые договоры, прежде чем требовать большие деньги у бухгалтерии».
Напомним, что краевой диагностический центр возглавляет главный врач Оксана Лексенкова — выходец из Красноярска и ставленница нынешнего министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.