В Барнауле сотрудники Диагностического центра «на грани забастовки». Им указали на портрет президента

Собеседник отметил, что в апреле Диагностический центр частично закрыли, большую часть работников отправили домой, в результате, по его словам, эти люди «получили МРОТ».

«Некоторым предложили написать заявления об отпуске без содержания, а те немногие, кто остался работать в Центре при минимальной нагрузке, получили зарплаты менее средней по краю — меньше 25 тысяч рублей», — рассказал медик.

При этом два этажа одного крыла переоборудовали в «красную зону» — лаборатория и компьютерная томография работали на прием «ковидных пациентов» круглосуточно — сменами по 12 и по 24 часа.

«В мае Центр начал работать в полную силу: сначала в одну смену, а затем с 8 до 20 часов. При большом количестве выходных и праздничных дней в первой половине месяца многие сотрудники выводились не сразу», — уточнил собеседник.

Зарплата врача. medrussia.org.

По словам медика, аванс перечисляют 25-го числа, зарплату — 10-го числа следующего месяца, а фишки раздают 8-го числа.

«Сегодня сотрудники получили свои фишки, в которых зарплаты указаны в два и более раз меньше, чем в предыдущие полгода. Большинство из среднего и младшего медперсонала получат зарплату в размере МРОТ или менее, также МРОТ получат и некоторые врачи. У большинства зарплата значительно меньше средней по краю, при этом в мае они вышли на полную рабочую нагрузку», — подчеркнул собеседник.

Он также отметил, что сотрудники «красной зоны» до сих пор не получили обещанные «ковидные» выплаты за апрель. При этом у них зарплата выше средней по краю, но это складывается из графика работы — к примеру, сутки через двое.

По словам собеседника, 8 июня медикам объяснили происходящее тем, что так как в апреле Центр не работал, то и нет денег для выплаты «необязательных стимулирующих выплат».

Также якобы посоветовали «внимательно прочитать трудовые договоры, прежде чем требовать большие деньги у бухгалтерии».

«Показывая рукой на портрет Путина на стене сказали: „Правительство вам деньги не платит, с правительства их и спрашивайте“», — рассказал собеседник altapress.ru итоги встречи с начальством.

Он также отметил, что несколько сотрудников вели аудиозапись разговора, которую пообещали вскоре предоставить.