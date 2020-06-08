Более 240 алтайских медиков заразились коронавирусом

В Алтайском крае по данным на 8 июня коронавирусную инфекцию диагностировали более чем у 240 медицинских работников. Об этом на пресс-конференции рассказал глава регионального минздрава Дмитрий Попов.

Случаи заболевания выявляют как в государственных, так и в частных учреждениях. У части заболевших нет симптомов, но есть и пациенты с тяжелым течением.

Попов также напомнил о смерти 58-летнего заведующего отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергея Ходоренко.

Дмитрий Попов. Анна Зайкова , altapress.ru.

«Это еще раз говорит о том, что коронавирус — серьезное заболевание и по-простому к нему относиться нельзя», — сказал министр.

Пока это единственный в регионе летальный случай среди медиков за период пандемии.

Увеличение количества случаев заболевания среди докторов и других медицинских работников в минздраве связывают с охватом тестирования, в том числе и в больницах, где произошли вспышки инфекции (краевая больница скорой помощи и онкодиспансер).

По словам Дмитрия Попова, тесты проводят раз в неделю среди наиболее «рискового контингента» медиков.