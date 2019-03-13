Диагностический центр Алтайского края возглавила медик из Красноярска

В Алтайском крае назначили нового главного врача Диагностического центра. Им стала Оксана Лексенкова, которая начинала свою карьеру в Красноярске, пишет Минздрав региона.

К своим обязанностям Оксана Лексенкова приступила 13 марта.

Напомним, еще в апреле 2018 года предыдущий главврач алтайского диагностическиого центра Владимир Захаров написал заявление об увольнении, пробыв на этом посту всего около полутора лет. Его предшественник Владимир Лещенко на фоне недовольства им со стороны властей края сначала ушел в барнаульский медколледж, а затем и вовсе уехал работать в Республику Алтай. С 11 марта Владимир Лещенко стал замминистра здравоохранения Алтайского края.

Что известно об Оксане Лексенковой

Оксана Лексенкова в 1996 году окончила Красноярскую государственную медицинскую академию, а затем — клиническую ординатуру на базе НИИ медицинских проблем Севера по направлению «педиатрия». В 2010 году получила диплом «экономиста-менеджера» Новосибирского государственного медицинского университета.

Работала врачом УЗИ в НИИ медицинских проблем Севера, в Краевой клинической больнице (Красноярск). С 2006 года была заведующей отделением лучевой и функциональной диагностики медицинского центра «РУСАЛ», с 2010 года — заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Красноярском крае. Также Оксана Лексенкова была главным внештатным специалистом по ультразвуковой диагностике Министерства здравоохранения Красноярского края.