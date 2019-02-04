Диагностический центр Алтайского края возглавит врач из Красноярска

Новым главврачом краевого Диагностического центра станет Оксана Валик из Красноярска, сообщили источники altapress.ru. Документы о ее назначении должны появиться в самое ближайшее время.

До недавнего времени Оксана Валик работала заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Красноярском крае.

Она также являлась главным внештатным специалистом по ультразвуковой диагностике минздрава Красноярского края.

По данным Сибирского медицинского портала, она окончила Красноярскую государственную медицинскую академию в 1996 году, затем — клиническую ординатуру на базе НИИ медицинских проблем Севера. Работала практическим врачом УЗИ в НИИ, в краевой клинической больнице. С 2006 года работала заведующей отделением лучевой и функциональной диагностики медицинского центра «РУСАЛ».

По данным ее декларации, в 2017 году она заработала 3,2 млн рублей, у нее в собственности есть квартира.

Почти год без главврача

Напомним, еще в апреле 2018 года предыдущий главврач алтайского диагностическиого центра Владимир Захаров написал заявление об увольнении, пробыв на этом посту всего около полутора лет. Его предшественник Владимир Лещенко на фоне недовольства им со стороны властей края сначала ушел в барнаульский медколледж, а затем и вовсе уехал работать в Республику Алтай.

Однако теперь Лещенко может вернуться в Алтайский край, писал «Банкфакс». Ранее из Республики Алтай уже возвратился Владимир Пелеганчук, который возглавил федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. Ранее он также из-за противоречий с предыдущим губернатором покинул пост главврача барнаульской горбольницы № 1 и уезжал работать в соседнюю республику.

Начали «ревизию»

Новый министр здравоохранения края Дмитрий Попов (также выходец из Красноярска) начал «ревизию» руководства в медучреждениях. Ранее «Банкфакс» сообщал, что контракты продлили главврачам 33 учреждений здравоохранения, трем пришлось покинуть свои посты. Речь идет о главврачах горбольницы Новоалтайска, краевой стоматологической поликлиники и горбольницы № 12 Барнаула. Также свой пост покинет руководитель противотуберкулезного диспансера Бийска в связи с достижением предельного возраста.

Однако, по данным altapress.ru, процесс смены краевых медучреждений может продолжиться, якобы к этому есть предпосылки. Часть медицинского сообщества опасается этого из-за рисков разбалансировки системы, а часть — приветствует. В любом случае, говорят источники altapress.ru, здесь сталкиваются интересы нескольких сил.