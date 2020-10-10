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Губернатор Алтайского края отчитался в Instagram о первом рабочем дне после госпитализации

10 октября губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал пост в своем Instagram-аккаунте. Накануне глава региона выписался из Краевой клинической больницы, где проходил лечение.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Instagram Виктора Томенко

«10 октября — первый рабочий день после больничного. С заместитетелем председателя правительства края Виталием Снесарем (исполнявшим обязанности губернатора края на период моей болезни) подробно обсудили подготовку к началу следующей рабочей недели и проведению в понедельник заседания оперативного штаба по коронавирусу», — написал губернатор.

Томенко отметил, что рабочий день прошел в «здоровом режиме». И пожелал всем здоровья.

28 сентября стало известно, что Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.

До того губернатор проходил лечение от коронавируса дома, но 27 сентября ему потребовалась госпитализация.

30 сентября Виктор Томенко опубликовал в Instagram обращение из палаты Краевой клинической больницы.

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