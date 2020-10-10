Губернатор Алтайского края отчитался в Instagram о первом рабочем дне после госпитализации

«10 октября — первый рабочий день после больничного. С заместитетелем председателя правительства края Виталием Снесарем (исполнявшим обязанности губернатора края на период моей болезни) подробно обсудили подготовку к началу следующей рабочей недели и проведению в понедельник заседания оперативного штаба по коронавирусу», — написал губернатор.
Томенко отметил, что рабочий день прошел в «здоровом режиме». И пожелал всем здоровья.
28 сентября стало известно, что Виктора Томенко госпитализировали в краевую клиническую больницу. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.
До того губернатор проходил лечение от коронавируса дома, но 27 сентября ему потребовалась госпитализация.
30 сентября Виктор Томенко опубликовал в Instagram обращение из палаты Краевой клинической больницы.