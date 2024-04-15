Из инженеров и финансистов — в швеи. Как три предпринимательницы из Барнаула делают дом уютнее

Мы продолжаем рассказывать об интересных бизнесах самозанятых нашего края. В этот раз altapress.ru заглянул в гости в мастерскую домашнего текстиля «Мадаполам». В ней не только шьют, но и оформляют вещи блестящими стразами. Рассказываем, как предпринимательницы дарят людям комфорт, уют и сверкающую красоту.

Справка:

Основательницы текстильной мастерской «Мадаполам» Ольга Дудко и Татьяна Комкина, а также их партнер Марина Калинкина — выпускницы образовательного тренинга «Азбука предпринимателя». Он организован в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Участие в нем бесплатно для физических лиц, самозанятых и предпринимателей края.

От пеленок до полотенец

Мастерская шьет на заказ домашний текстиль, в том числе детский и кухонный. Занимаются также инкрустированием стразами одежды и предметов быта.

Все три предпринимательницы — самозанятые. Друг друга никто не нанимал, команда существует в равноправном партнерстве. Основной пласт работы по пошиву — на Татьяне. Ольга тоже отшивает заказы и занимается продвижением. Марина — кристаллайзер, она занимается оформлением стразами.

В мастерской домашнего текстиля «Мадаполам». Софья Комарова В мастерской домашнего текстиля «Мадаполам». Софья Комарова В мастерской домашнего текстиля «Мадаполам». Софья Комарова В мастерской домашнего текстиля «Мадаполам». Софья Комарова

«Изначально планировали шить только детский текстиль, — делится Ольга Дудко. — Но вскоре появился спрос на кухонный текстиль и взрослое белье, поэтому решили расширяться».

У мастерской скоро день рождения: 24 апреля ей исполнится год. Сейчас предпринимательницы планируют подавать документы на социальный контракт, чтобы приобрести вышивальную машинку. Это поможет развиваться дальше, расширить ассортимент услуг и круг заказчиков.

Швейная династия

Татьяна и Ольга — сестры. Татьяна шьет с 8 класса. С шитьем связал жизнь их отец, а тетя работала в Доме мод в Кемерове. Можно сказать, сложилась династия.

Ольга Дудко показывает нам ножницы на стене. Массивные, железные, большие — словно из мультфильма. Но нет, настоящие — и очень, кстати, тяжелые! На блестящем металле — гравировка мастера.

Семейная реликвия, швейные ножницы. Софья Комарова Семейная реликвия, швейные ножницы. Софья Комарова

«С этих ножниц все и началось, — рассказывает Ольга Дудко. — Они принадлежали нашему отцу. В 1985 году их сделал наш дедушка специально для папы. Видите, они явно для мужской руки. Нам, девочкам, неудобно ими кроить. Но они все еще в рабочем состоянии!».

Вообще, Татьяна по образованию — финансист. Но в один прекрасный момент поняла, что бумажная работа не для нее. А Ольга — инженер-энергетик. К смене деятельности ее подтолкнул декретный отпуск — это оказалось такое время, когда можно было задуматься о самореализации, заглянуть внутрь себя. Гены семьи в итоге потянули к швейной сфере.

Активности

Мастерская начала с детского постельного белья. Сначала все «испытал» ребенок Ольги — потом начали делать для друзей и знакомых, затем и на заказ. Предпринимательницы также помогают в школе будущих мам. Участвуют и в ярмарках текстиля.

Ольга Дудко за работой. Софья Комарова

«Маркетплейсы не рассматриваем, — говорит Ольга. — на них производитель становится безликим. Покупатель обычно не смотрит на продавца. А мы не хотим терять индивидуальность».

Постепенно бизнес развивается. На данный момент в среднем за месяц выходит 15-25 заказов. Сейчас у мастерской заключен договор с одной гостиницей из Горного Алтая на отшивание комплектов постельного белья.

Помогло раскрутиться, кстати, «сарафанное радио». Во вторую очередь — соцсети.

Почему «Мадаполам»?

Ольга, Татьяна и Марина оканчивали курсы «Азбука предпринимательства». Там поняли, куда двигаться и как. А еще осознали, что прежнее название, которое давали еще детской мастерской, «Маленький гном», уже не очень подходит после расширения.

«Выбирая новое имя для мастерской, мы придумали взять название какой-нибудь ткани. Открыли словарь и стали смотреть, — вспоминает Татьяна. — Увидели "Мадаполам". Звучит очень интересно, вы такого нигде не встретите. К тому же, это очень качественная ткань, легкая и прочная. Она соответствует нашей идее».

Шик, блеск, красота

Не так давно к мастерской присоединилась подруга Ольги и Татьяны — Марина. Она оформляет стразами предметы быта, посуду, кошельки, одежду — в общем, все, что поддается такому украшению.

Кристаллайзер Марина Калинкина демонстрирует свои изделия. Софья Комарова

Работа тонкая, но Марине нравится. Контурный рисунок занимает у кристаллайзера час-полтора. Рисунок с полным заполнением — около трех часов. Также нужны сутки, чтобы высох клей.

«Для меня стразы — это, в первую очередь, роскошь. Одно дело — это массмаркет, а совсем другое — уникальная вещь, которой ни у кого больше нет, ручной труд, — делится Марина. — Во-вторых, это смелость. Если ты в стразах, ты всегда в центре внимания. А еще для меня они создают настроение. Их блеск завораживает».

Кристально чистая гарантия

Марина уверяет: украшение не портится и не отваливается даже при активном использовании.

Кристаллайзер Марина Калинкина за работой. Софья Комарова

«У меня есть "краш-тест", — объясняет Марина. — Свою одежду я стираю, посуду тру и железной губкой, и зубной щеткой. Ни одна страза не отвалилась. Конечно, не рекомендую загружать такую посуду в посудомоечную машину. Там большой напор воды, плюс химические вещества. Украшения могут там еще и поблекнуть — и тогда не будут уже создавать такого праздничного настроения».

Стразы Марина использует не из пластика, а из настоящего стекла. Самый высокий уровень — это хрустальные, их сияние словами не передать. Такие, например, используются для костюмов в художественной гимнастике, где девочки должны сверкать и привлекать внимание. Опыт работы на такой сегмент у Марины тоже есть.

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