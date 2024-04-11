5 правил выбора зелёного цвета при покупке одежды

Зелёный - очень богатый и интересный цвет. Но, к сожалению, многие не решаются приобретать вещи в таких оттенках, искренне полагая, что этот цвет им не идёт.

Однако это ошибка - зелёный цвет подходит практически всем. Запомните эти правила и смело идите в магазин, чтобы в вашем гардеробе этой весной и предстоящим летом появился зелёный цвет.

1. Правило контраста

Первое правило - правило контраста: чем более контрастна ваша внешность, тем ярче должен быть зелёный, и наоборот. Например, даме со светлой кожей и тёмными волосами безусловно, подойдут изумрудный, бутылочный и подобные сочные оттенки. А блондинке со светлой кожей стоит обратить внимание на нежные оттенки зелёного: яблочный, капустный и т. п.

2. Правило подобного

Нежные оттенки зелёного для обладательниц нежной внешности укладываются также и во второе правило: подобное - подобному. То есть яркой смуглой брюнетке, несмотря на отсутствие видимого контраста, желательны яркие же оттенки зелёного.

Зелёное платье. freepik.com/v.ivash

3. Правило тепла

Модницам тёплых цветотипов - "весна", "осень" - нужно выбирать тёплые оттенки зелёного: салатовый, лаймовый, оливковый, фисташковый, хаки, болотный. Обладательницам холодной внешности - "зима", "лето" - больше подойдут холодные оттенки: мятный, капустный, нефрит, малахит, изумруд, травяной.

4. Правило рыжих

Сочетание рыжих волос и зелёного цвета давно уже стало классикой. Он будто создан для "поцелованных солнцем" представительниц прекрасного пола. Рыжеволосые дамы могут позволить себе абсолютно все оттенки зелёного, каждый из которых исключительно комплиментарно подчеркнёт красоту их волос. Золото на зелёном - одно из самых эффектных цветовых сочетаний, которое не выйдет из моды

никогда.

5. Правило яблока

Как говорят, есть всего один оттенок зелёного, который подходит практически всем - это яблочный оттенок. Поэтому, если есть какие-то сомнения в выборе оттенка, начните с него. Цвет зелёного яблока нейтрален и при этом свеж и ненавязчив.