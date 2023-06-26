Как подобрать правильный фасон сарафана по фигуре

Сарафан - самая летняя, самая любимая одежда для жарких дней. Важно только подобрать правильный фасон, чтобы лёгкость наряда подчёркивала вашу красоту, а не скрывала её.

Сарафан - это платье без рукавов, чаще на бретелях. Возраст этого предмета одежды измеряется тысячелетиями, ещё наши далёкие предки носили простые сарафаны поверх нижней рубашки. В те древние времена у сарафана был один фасон: две широкие бретели и простая планка, к которой пришивали присборенное прямое полотно, полностью закрывающее ноги. Сегодня у сарафана множество вариантов - на любой вкус, на каждую фигуру. Важно только найти именно свой сарафан.

Роскошный бюст: плюс оборки и складки

Для обладательниц пышного бюста очень уместным будет пышный низ: многослойные оборки, складки, плиссе и т. п. Бретели лифа желательно выбирать широкие либо вовсе обойтись без них, отдав предпочтение корсетному верху. Не помешает и широкий пояс на талии.

"Песочные часы": ничего лишнего

Девушка в летнем платье. freepik.com/Freepik

Этот тип считается идеалом женской фигуры. О рюшах, воланах "песочным часам" лучше забыть - их женственность в подчёркивании не нуждается. Им будут кстати лаконичные и простые линии. Хороший выбор - приталенный сарафан с расклёшенной юбкой. Желательно избегать крупного рисунка, который может зрительно расширить бёдра, и обязательно подчёркивать талию - изюминка фигуры, которой следует гордиться.

"Прямоугольник": плюс плавность

Обладательницам фигуры "прямоугольник" желательно добавить плавных линий. Им лучше выбирать свободные сарафаны с завышенной талией из воздушного шифона. Ещё один вариант - приталенный или даже корсетный верх с пышной объёмной юбкой и широким поясом на талии.

Перевёрнутый треугольник: плюс романтика

Фигура "перевёрнутый треугольник" - это широкие плечи и узкие бёдра. Для такой фигуры можно добавить немного романтики. Лёгкие летящие сарафаны из плиссированного материала или с отделкой рюшами восстановят баланс верха и низа. Отличными для этой фигуры вариантами станут V-образный вырез или одна бретелька, охватывающая шею, а также более светлый и пышный низ.

Дюймовочка: плюс объём

Девушка в летнем платье. freepik.com/haritanita

Невысоким дамам астеничного сложения подойдут многоярусные сарафаны с V-образным вырезом. Также показаны крупные принты, вышивка и объёмный декор.

Пышные формы: строгость и томность

Обладательницам корпулентных фигур не стоит отказывать себе в удовольствии носить открытый наряд. Выбирайте сарафан-футляр на широких лямках или сарафан А-образного силуэта с завышенной талией из лёгкого материала, образующего изящные драпировки. Длину сарафана желательно корректировать исходя из индивидуальных особенностей фигуры.