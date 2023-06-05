Жара в большом городе : как не расплавиться под лучами палящего солнца

Жаловаться на жару в нашем климате как-то неловко, так кратко время, когда мы чувствуем дискомфорт от высокой температуры за окном! Тем не менее, на плохое самочувствие в сильную жару жалуются очень многие. Как вести себя тем, кто с трудом справляется со знойным летом, которое, если верить прогнозам синоптиков, светит нам в ближайшее время.

Почему так тяжело?

В среднем во время жаркой погоды число вызовов скорой помощи растёт на 15%, а госпитализаций в больницы - на 5%. Как отмечают врачи, жара объективно переносится тяжело, потому что в нашем регионе люди не привыкли жить при таких температурах и хуже адаптируются к ним.

Ещё основная проблема жары - это духота и влажность. И из-за этой влажности мы действительно хуже переносим жару. Особенно, когда идёт перемена атмосферного давления из-за смены погоды. Например, после жары поднимается ветер, небо затягивается тучами, идёт снижение общего атмосферного давления, оно приводит к изменению артериального давления внутри самого человека.

Чем может грозить жара?

Существует ряд заболеваний и симптомов, которые считаются непосредственно связанными с перегревом организма во время жары. К ним относят:

Инсульт жары. Чаще всего возникает у пожилых людей и связан с длительным перегревом и несовершенством терморегуляции. Неклассический инсульт может возникнуть и у молодых пациентов при очень резком подъёме температур и неадекватном охлаждении. Это очень опасное заболевание.

Истощение перегревом. Возникает слабость, головокружение, снижение работоспособности. При этом нарушается жидкостный баланс.

Обмороки жары. Возникают у неадаптированных людей по причине дефицита кислорода в душном помещении, в общественном транспорте, когда нет свободного доступа для свежего воздуха. Человеческий мозг испытывает кислородное голодание. Это и становится главной причиной обморока. Такие состояния могут быть очень неприятны, но опасных последствий организму не приносят.

Судороги. Возникают вследствие электролизных нарушений. Снижение содержания в крови калия и кальция, ионы которых участвуют в механизмах расслабления мышц (сбалансированный электролитный состав крови нарушается усиленным потоотделением). Сокращение мышц становиться неуправляемым, а механизмы их расслабления блокируются.

Отёки жары: отеки рук и стоп. Проходят самостоятельно через несколько недель. Ни в коем случае не принимайте мочегонные для их лечения.

Ещё одна важная опасность, о которой стоит помнить летом - кишечные инфекции и пищевые отравления. Поэтому необходимо как можно чаще мыть руки, а также избегать потенциально опасных продуктов (молочные продукты, кондитерские изделия с белковым кремом) и не вызывающих доверия магазинов.

Всем войти в тень!

Лето в городе. 326095

По возможности не выходите на улицу в самое жаркое время суток (с 11 до 16 часов), избегайте прямых солнечных лучей и старайтесь находиться в тени. Аккуратнее с физическими нагрузками: дневная пробежка в парке будет не самым лучшим решением, так как во время жары повышается риск развития инсультов и инфарктов. Для занятий спортом лучше выбирать хорошо проветриваемый спортзал. Носите лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей, широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки. А ещё никогда не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях даже на непродолжительное время. Это может грозить серьёзными последствиями для их жизни. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, откройте все окна и двери и при возможности включите кондиционер.

Что пить и есть?

Врачи рекомендуют пить больше жидкости (2,5-3 литра). Лучше всего минеральную воду, подкисленный лимоном холодный зелёный или чёрный чай, несладкие морсы. Эти напитки возместят недостаток полезных веществ, которые организм теряет с потоотделением (считается, что во время жары с потом мы теряем до 800 мл жидкости!). А вот от газированных и алкогольных напитков лучше отказаться. У кого-то в жару нет желания есть, тогда стоит задуматься о рационе полегче. Подойдут овощи, зелень, сочные фрукты, арбузы, из супов хорошим выбором будет окрошка.