Сегодня сложно представить себе человека, который не пользуется дезодорантами или антиперспирантами для защиты от запаха пота. Но есть один нюанс: некоторые из этих средств, вступая в реакцию с кожными выделениями, оставляют на одежде жёлтые пятна в районе подмышек. Стиральные порошки с такими загрязнениями могут и не справиться. Как в этом случае избавиться от следов пота и дезодоранта?

Хозяйственное мыло

Секрет успеха — обычное хозяйственное коричневое «бабушкино» мыло (72%). Именно оно, а не его современные ароматизированные аналоги идеально справляется со следами пота. Вещь необходимо намочить, натереть проблемные места мылом и оставить на ночь. После этого постирать как обычно. Свежие пятна исчезнут на глазах, а в случае если пятно старое, процедуру придётся повторить.

Средство для мытья посуды

Средство для мытья посуды поможет справиться с жёлтыми пятнами от пота и дезодоранта только в том случае, если в его составе есть глицерин. Большой плюс средства для мытья посуды в том, что оно подходит и для белых тканей, и для цветных. Густым слоем нанесите средство на пятно, потрите влажной губкой, оставьте на пару часов, постирайте.

Натуральное средство — лимонный сок

Лимоны freepik.com/@ azerbaijan_stockers

Выдавите сок половины лимона на пятно, оставьте на полчаса, затем прополощите вещь в прохладной воде. Лимонный сок отлично выводит пятна от пота и дезодоранта, но с одной оговоркой — если эти пятна свежие. Для застарелых загрязнений нужно искать что-то более радикальное.

Пищевая сода

Сода — это npиродный дезодорирующий очиститель. Смешайте 4 столовые ложки соды и полстакана воды. Нанесите получившуюся пасту на пятно старой зубной щёткой, вотрите, оставьте до высыхания. Потом смойте водой и тщательно прополощите одежду. С осторожностью применяйте соду для цветных тканей.

Перекись водорода

Перекись водорода нужно вылить прямо на пятно и оставить «мариноваться» на 15 минут. Если пятно застарелое, понадобится несколько подходов. После этого вещь нужно постирать.

Радикальное «комбо»

Для сильных загрязнений или застарелых пятен лучше использовать комбинацию эффективных средств. Смешайте 2 ст. л. соды и 1 ч. л. средства для мытья посуды. Нанесите смесь на пятно, сверху обильно полейте перекисью водорода, оставьте на пару часов. Затем постирайте вещь как обычно. Способ лучше

применять для светлых тканей.