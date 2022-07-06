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Как избавиться от следов пота на одежде

Сегодня сложно представить себе человека, который не пользуется дезодорантами или антиперспирантами для защиты от запаха пота. Но есть один нюанс: некоторые из этих средств, вступая в реакцию с кожными выделениями, оставляют на одежде жёлтые пятна в районе подмышек. Стиральные порошки с такими загрязнениями могут и не справиться. Как в этом случае избавиться от следов пота и дезодоранта?

Стирка
Стирка
freepik.com

Хозяйственное мыло

Секрет успеха — обычное хозяйственное коричневое «бабушкино» мыло (72%). Именно оно, а не его современные ароматизированные аналоги идеально справляется со следами пота. Вещь необходимо намочить, натереть проблемные места мылом и оставить на ночь. После этого постирать как обычно. Свежие пятна исчезнут на глазах, а в случае если пятно старое, процедуру придётся повторить.

Средство для мытья посуды

Средство для мытья посуды поможет справиться с жёлтыми пятнами от пота и дезодоранта только в том случае, если в его составе есть глицерин. Большой плюс средства для мытья посуды в том, что оно подходит и для белых тканей, и для цветных. Густым слоем нанесите средство на пятно, потрите влажной губкой, оставьте на пару часов, постирайте.

Натуральное средство — лимонный сок

Лимоны
Лимоны
freepik.com/@ azerbaijan_stockers

Выдавите сок половины лимона на пятно, оставьте на полчаса, затем прополощите вещь в прохладной воде. Лимонный сок отлично выводит пятна от пота и дезодоранта, но с одной оговоркой — если эти пятна свежие. Для застарелых загрязнений нужно искать что-то более радикальное.

Пищевая сода

Сода — это npиродный дезодорирующий очиститель. Смешайте 4 столовые ложки соды и полстакана воды. Нанесите получившуюся пасту на пятно старой зубной щёткой, вотрите, оставьте до высыхания. Потом смойте водой и тщательно прополощите одежду. С осторожностью применяйте соду для цветных тканей.

Перекись водорода

Перекись водорода нужно вылить прямо на пятно и оставить «мариноваться» на 15 минут. Если пятно застарелое, понадобится несколько подходов. После этого вещь нужно постирать.

Радикальное «комбо»

Для сильных загрязнений или застарелых пятен лучше использовать комбинацию эффективных средств. Смешайте 2 ст. л. соды и 1 ч. л. средства для мытья посуды. Нанесите смесь на пятно, сверху обильно полейте перекисью водорода, оставьте на пару часов. Затем постирайте вещь как обычно. Способ лучше
применять для светлых тканей.

Важно!

Чтобы не испортить вещь, все предложенные способы сначала опробуйте на
незаметном участке одежды. Ткани бывают разные и по-разному могут реагировать
на предложенные средства по удалению пятен.

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