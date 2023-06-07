Как правильно выбрать солнцезащитные очки

Ультрафиолет плохо влияет на зрение, а необходимость прищуриваться может стать причиной появления морщин вокруг глаз. Чтобы избежать этих напастей, необходимо носить солнцезащитные очки. На что мы обращаем внимание, выбирая солнцезащитные очки? Конечно, как они сидят, ведь это атрибут модного образа. Но всё же их основная функция - защита глаз от вредного воздействия ультрафиолета. Журнал "Телепарк" поможет вам правильно выбрать аксессуар.

Природа позаботилась о том, чтобы при ярком свете срабатывала естественная защита глаз: зрачок автоматически сужается, ограничивая попадание лучей. Но этого недостаточно. Солнечные УФ-лучи оказывают негативное влияние на хрусталик и сетчатку. Причём светлоглазые подвержены влиянию ультрафиолета больше, чем люди с тёмной радужкой. Пребывание на солнце без очков утомляет глаза, может привести к ряду патологий, помутнению роговицы, ухудшению зрения. Напомним, что опасное ультрафиолетовое излучение (UV) бывает двух типов - А и В. Солнцезащитные очки не должны пропускать лучи обоих спектров.

Стекло или пластик?

Стеклянные очки лучше поглощают ультрафиолет, чем пластиковые. Они почти не царапаются, меньше искажают цвета и изображения. Но они дорогие и противопоказаны детям и водителям. У пластиковых очков есть свои достоинства: они лёгкие и не бьются. Оптимальный выбор - линзы из поликарбоната: лёгкие, как пластик, они защищают не хуже стеклянных и не бьются.

Солнцезащитные очки. freepik.com/nikitabuida

Но какие бы очки вы ни выбрали, важно, чтобы линзы у них были ровными. Проверить это до покупки можно, посмотрев на кафельную плитку или другую поверхность с прямыми линиями. Закройте один глаз, несколько раз переместите очки из стороны в сторону, а потом вверх и вниз. Если линии остались прямыми, значит, с линзами всё в порядке.

Приобретая подделку, можно навредить себе. В тёмных очках зрачок расширяется, и если стёкла не защищают от ультрафиолета, на сетчатку и хрусталик его попадёт ещё больше. Получается, безопаснее ходить вообще без солнечных очков, чем в подделках.

Защита от солнца

УФ-лучи А и В имеют диапазон волн до 400 нанометров. Поэтому ищите на ярлыке очков показатели UV-380 или UV-400. Если вы покупаете очки в салонах оптики, то сможете проверить степень защиты на специальном аппарате.

Солнцезащитные очки. freepik.com/halayalex

Существует также несколько степеней затемнения линз, этот параметр обычно указан на внутренней стороне дужки перед знаком "СЕ" (маркировка европейского стандарта качества) и обозначается цифрой от О до 4. Чем выше категория фильтра, тем меньше светопропускание линз. Выбирать очки по принципу "чем темнее, тем лучше" не имеет смысла. Это не влияет на защиту от УФ-лучей. Поглощение УФ-излучения обеспечивает материал очковых линз благодаря своей химической структуре или введению в его состав специальных УФ-абсорберов (их вводят порой и в бесцветные линзы) либо нанесению специального покрытия. Гарантией качества должна являться репутация производителя очков.

Цвет и дополнительные функции

Самыми оптимальными считаются линзы с зеленоватым, серым и коричневым оттенками. Розовый, синий, фиолетовый и красный оттенки утомляют глаза. Есть усовершенствованные модели очков с покрытиями, которые выполняют ряд дополнительных функций - водоотталкивающие, с защитой от жира, грязи, бликов, царапин и т. д.

Солнцезащитные очки. freepik.com/lookstudio

Блики отлично блокируют поляризационные линзы. Они отфильтровывают часть световых волн и позволяют безболезненно смотреть на воду, снег и на шоссе. Но сама по себе поляризация не имеет ничего общего со способностью линз поглощать ультрафиолет. Для людей с плохим зрением есть корригирующие солнцезащитные линзы, можно также использовать солнцезащитные клипсы, которые крепятся поверх обычных очков.

Существуют очки-градиенты с неравномерно окрашенными линзами: сверху они темнее, внизу - светлее. Верхняя часть защищает от солнечных лучей, а задача нижней - не мешать обзору. Водителям удобно в таких очках смотреть на приборную панель, но для пляжа они не подходят.

Фотохромные линзы автоматически затемняются при ярком свете, а при тусклом освещении, наоборот, становятся совершенно прозрачными. Проблема очков-хамелеонов в том, что эффект затемнения наступает в течение 30 секунд, а на то, чтобы выйти из сумрака, линзам потребуется несколько минут.

Будьте в тренде

Солнцезащитные очки - один из важных стилеобразующих аксессуаров, без них не обходится почти ни один модный показ. Какими бы качественными ни были линзы, главное, чтобы очки вам шли. В новом сезоне оправа и линзы становятся невероятно широкими - так даже лучше, поскольку глаза и часть лица будут защищены от солнца.

Солнцезащитные очки. freepik.com/haritanita

На место тяжёлых, овальных, прямоугольных очков пришли модели с "кошачьим глазом", ленноновские, авиаторы, футуристичные, объёмные, геометричные. Обратите внимание на "бабочки" и "стрекозы" больших размеров, цветочные принты, обильную отделку и стразы на оправе. Ещё один вариант модных очков напоминает театральную маску - отсутствие хоть сколько-нибудь заметной оправы делает их лёгкими и воздушными.

Оправы сегодня изготавливают не только из пластика и металла, но также из кожи и дерева. Но фэшн-очки не призваны защищать от ультрафиолета и не подходят для повседневного ношения.