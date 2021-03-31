Наконец-то изменится система оплаты труда российских чиновников

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко отметил, что этот вопрос уже давно был на повестке кабмина, однако существование искусственно поддерживаемых пустующих ставок усложняло его решение.

Разрыв между ставками приблизился к критической точке: по министерствам — в 1,5 раза, по службам — в 1,7 раза, по агентствам — в 1,9 раза, а по территориальным органам власти достиг двукратной отметки.

По словам вице-премьера, в этом году средний размер зарплаты чиновников будет сбалансирован, что приведет к ее справедливому уровню, пишет Lenta.ru.

Также мотивационную часть оклада планируется привязать к конкретным результатам проделанной работы, что должно значительно повысить мотивацию государственных служащих.

Ранее Григоренко рассказал о масштабном сокращении госаппарата — к 1 апреля численность госаппарата уменьшилась почти на 10%. Произошедшее сокращение можно назвать одним из самых масштабных за последние годы.