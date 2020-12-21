Как понять, соответствуют ли зарплаты в компании рынку?

Определиться с размером предлагаемой заработной платы помогает анализ текущей ситуации на рынке труда. На hh.ru, сайте для поиска работы и сотрудников, есть несколько способов, чтобы разобраться, соответствует ли ваша вакансия актуальным условиям.
Сервис онлайн-аналитики «Банк данных заработных плат» от HeadHunter содержит такой инструмент, как «ФОТотчёт». С его помощью можно посмотреть рыночный уровень зарплат в конкретном регионе по интересующей вас специальности. Причем как данные по фактическим зарплатам, так и предложения в вакансиях и ожидания соискателей из резюме. Сервис распределяет статистические рыночные показатели по уровням — позволяет увидеть рыночный минимум, нижнюю границу привлекательной зарплаты, «середину рынка» (медиану), верхнюю границу привлекательной зарплаты и зарплатный максимум.
Это онлайн-инструмент, доступный в рамках сервиса «Люди в цифрах». Он поможет проанализировать активность конкурентов в поиске сотрудников прямо сейчас или в определенный период времени, посмотреть ситуацию по той или иной позиции (количество вакансий, уровень оплаты, требования и т. д.), сделать обзор предлагаемых в вакансиях заработных плат, а также посмотреть все эти данные в динамике. Отчеты инструмента «Карта вакансий» строятся на основе анализа базы вакансий hh.ru.
Внимательное изучение на hh.ru похожих вакансий в вашем регионе тоже помогает составить представление о рыночном уровне. Еще один вариант — поиск в базе hh.ru и анализ резюме тех специалистов, которые подходят под ваши требования. Посмотрите, какую зарплату они указывают как желаемую, и постарайтесь ориентироваться на нее.
Новый сервис оценки рынка и конкурентов, открытый для всех работодателей России, зарегистрированных на hh.ru. С помощью этого сервиса вы можете сравнить условия вашей вакансии, в том числе уровень зарплаты, с условиями конкурентов (правда, конкурентов для сравнения сервис подбирает сам). Аналитика не такая подробная, как на сервисе «Люди в цифрах», зато конкурентный анализ бесплатный. Отчет строится автоматически на основе данных hh.ru. Для каждого работодателя и вакансии данные будут уникальны.
Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал