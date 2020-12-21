Как понять, соответствуют ли зарплаты в компании рынку?

«Конкурентный анализ вакансии»

Новый сервис оценки рынка и конкурентов, открытый для всех работодателей России, зарегистрированных на hh.ru. С помощью этого сервиса вы можете сравнить условия вашей вакансии, в том числе уровень зарплаты, с условиями конкурентов (правда, конкурентов для сравнения сервис подбирает сам). Аналитика не такая подробная, как на сервисе «Люди в цифрах», зато конкурентный анализ бесплатный. Отчет строится автоматически на основе данных hh.ru. Для каждого работодателя и вакансии данные будут уникальны.