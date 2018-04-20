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Как работать в офисе и не уставать

Сегодня, 07:34.
Работа и обучение

42% офисных работников жалуются на хроническую усталость. Таковы данные исследования HeadHunter.ru. Разбираемся, что нужно делать, чтобы меньше уставать после рабочего дня.  

Коты, которые не дают работать.
Коты, которые не дают работать. Фото : cpykami.ru.

Что вызывает усталость в офисной работе

Тот, кто трудится в офисе, знает, насколько эта работа может быть изматывающей. Что приводит к усталости:

  1. Сидячий образ жизни. Офисный сотрудник сидит как минимум по 8-9 часов в день. Организм испытывает от этого сильную статическую нагрузку.
  2. Мониторы. Люди часто не замечают, как накапливается усталость от работы за компьютером. И только когда к вечеру голова раскалывается, а глаза "не открываются", понимают: что-то не так.
  3. Отсутствие личного пространства. Многие офисы построены по модели openspace — десятки сотрудников сидят в одном помещении. Человеку негде уединиться даже на пару минут.
  4. Чрезмерное общение. Офисные сотрудники в основном много общаются с клиентами и друг с другом. Это сильно утомляет.
  5. Отвлекающие факторы. В офисе постоянно кто-то или что-то отвлекает от запланированных дел: то почта придет, то в мессенджеры кто-то напишет, то кто-нибудь позвонит. Частые переключения очень сильно утомляют мозг.

К каким болезням может привести офисная работа

Офисная работа провоцирует ряд заболеваний. Когда они появляются, человек начинает уставать еще быстрее и сильнее. Среди болезней офисных сотрудников самые распространенные такие:

  • проблемы со спиной (боли, протрузии, грыжи и прочее),
  • проблемы с желудком (гастрит, язва и так далее),
  • варикозное расширение вен,
  • синдром сухого глаза и проблемы со зрением,
  • туннельный синдром запястья (от однообразного положения немеет рука и пальцы),
  • депрессия.
Женщина работает.
Женщина работает.

Что делать, чтобы меньше уставать от офисной работы

Ряд правил, которые помогут сохранить больше энергии к концу рабочего дня:

1. Осознайте, что ваши ресурсы ограничены

Кино, реклама, журналы часто призывают нас к успеху по всем фронтам и убеждают в том, что мы всесильны. Но на деле все не так. Физические, интеллектуальные, эмоциональные ресурсы каждого человека ограничены. Если вы много работаете и не отдыхаете, вполне закономерно, что вы чувствуете усталость. Восстановление сил нужно каждому.

2. Старайтесь работать не больше 8 часов в день

Многие руководители компаний уже осознали, что переработки сотрудников не приводят ни к чему хорошему. Работа от этого делается не быстрее, а медленнее. Чем лучше вы себя чувствуете, тем выше ваша продуктивность.

3. Питайтесь регулярно и правильно

От питания самочувствие зависит очень сильно. Не пропускайте завтраки и обеды, ешьте полезную, натуральную пищу, сократите количество сладкого и мучного, исключите алкоголь. Пейте воду в течение дня.

4. Занимайтесь физкультурой

Делайте зарядку по утрам, 2-3 раза в неделю посещайте полноценные тренировки.

5. Спите не меньше 7-8 часов в сутки

Вставать и ложиться нужно в одно и то же время. Даже в выходные не стоит слишком задерживаться в постели. Хотите выспаться — лягте спать пораньше.

6. Делайте перерывы в работе

Нельзя работать 8 часов без перерыва. В течение дня стоит делать несколько 5-10 минутных пауз, выходить из-за стола, пить чай или просто смотреть в окно, чтобы расслабить глаза.

7. Грамотно планируйте день

Выделяйте 2-3 важных дела на день и концентрируйтесь на них. Сообщите коллегам, в какое время к вам можно подходить с вопросами, а в какое нельзя. Сократите количество переключений с задачи на задачу, и почувствуете, как вам станет легче.

8. Хотя бы один выходной в неделю

Офисная работа предполагает постоянный анализ информации и принятие решений. В ваш выходной освободите себя от этой обязанности. Ничего не решайте, постарайтесь ни о чем не думать — даже по поводу домашних дел. Займитесь чем-то приятным и не обременительным.

9. Ежегодный отпуск

Отпуск — это не роскошь, а жизненная необходимость. Он помогает организму "перезагрузиться" и  к новым рабочим задачам.

10. Домашние дела — тоже работа

Многие недооценивают сложность и утомительность домашних дел. А они отнимают много энергии. При планировании своего дня их стоит брать в расчет. Если после рабочей смены вы еще отрабатываете "полную домашнюю", то не удивительно, что утром не можете встать с постели. Распределяйте домашнюю работу между всеми членами семьи. Оставляйте вечером хотя бы один час на отдых.    

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