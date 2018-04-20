Как работать в офисе и не уставать

Что вызывает усталость в офисной работе

Тот, кто трудится в офисе, знает, насколько эта работа может быть изматывающей. Что приводит к усталости:

Сидячий образ жизни. Офисный сотрудник сидит как минимум по 8-9 часов в день. Организм испытывает от этого сильную статическую нагрузку. Мониторы. Люди часто не замечают, как накапливается усталость от работы за компьютером. И только когда к вечеру голова раскалывается, а глаза "не открываются", понимают: что-то не так. Отсутствие личного пространства. Многие офисы построены по модели openspace — десятки сотрудников сидят в одном помещении. Человеку негде уединиться даже на пару минут. Чрезмерное общение. Офисные сотрудники в основном много общаются с клиентами и друг с другом. Это сильно утомляет. Отвлекающие факторы. В офисе постоянно кто-то или что-то отвлекает от запланированных дел: то почта придет, то в мессенджеры кто-то напишет, то кто-нибудь позвонит. Частые переключения очень сильно утомляют мозг.

К каким болезням может привести офисная работа

Офисная работа провоцирует ряд заболеваний. Когда они появляются, человек начинает уставать еще быстрее и сильнее. Среди болезней офисных сотрудников самые распространенные такие:

проблемы со спиной (боли, протрузии, грыжи и прочее),

проблемы с желудком (гастрит, язва и так далее),

варикозное расширение вен,

синдром сухого глаза и проблемы со зрением,

туннельный синдром запястья (от однообразного положения немеет рука и пальцы),

депрессия.

Что делать, чтобы меньше уставать от офисной работы

Ряд правил, которые помогут сохранить больше энергии к концу рабочего дня:

1. Осознайте, что ваши ресурсы ограничены

Кино, реклама, журналы часто призывают нас к успеху по всем фронтам и убеждают в том, что мы всесильны. Но на деле все не так. Физические, интеллектуальные, эмоциональные ресурсы каждого человека ограничены. Если вы много работаете и не отдыхаете, вполне закономерно, что вы чувствуете усталость. Восстановление сил нужно каждому.

2. Старайтесь работать не больше 8 часов в день

Многие руководители компаний уже осознали, что переработки сотрудников не приводят ни к чему хорошему. Работа от этого делается не быстрее, а медленнее. Чем лучше вы себя чувствуете, тем выше ваша продуктивность.

3. Питайтесь регулярно и правильно

От питания самочувствие зависит очень сильно. Не пропускайте завтраки и обеды, ешьте полезную, натуральную пищу, сократите количество сладкого и мучного, исключите алкоголь. Пейте воду в течение дня.

4. Занимайтесь физкультурой

Делайте зарядку по утрам, 2-3 раза в неделю посещайте полноценные тренировки.

5. Спите не меньше 7-8 часов в сутки

Вставать и ложиться нужно в одно и то же время. Даже в выходные не стоит слишком задерживаться в постели. Хотите выспаться — лягте спать пораньше.

6. Делайте перерывы в работе

Нельзя работать 8 часов без перерыва. В течение дня стоит делать несколько 5-10 минутных пауз, выходить из-за стола, пить чай или просто смотреть в окно, чтобы расслабить глаза.

7. Грамотно планируйте день

Выделяйте 2-3 важных дела на день и концентрируйтесь на них. Сообщите коллегам, в какое время к вам можно подходить с вопросами, а в какое нельзя. Сократите количество переключений с задачи на задачу, и почувствуете, как вам станет легче.

8. Хотя бы один выходной в неделю

Офисная работа предполагает постоянный анализ информации и принятие решений. В ваш выходной освободите себя от этой обязанности. Ничего не решайте, постарайтесь ни о чем не думать — даже по поводу домашних дел. Займитесь чем-то приятным и не обременительным.

9. Ежегодный отпуск

Отпуск — это не роскошь, а жизненная необходимость. Он помогает организму "перезагрузиться" и к новым рабочим задачам.

10. Домашние дела — тоже работа

Многие недооценивают сложность и утомительность домашних дел. А они отнимают много энергии. При планировании своего дня их стоит брать в расчет. Если после рабочей смены вы еще отрабатываете "полную домашнюю", то не удивительно, что утром не можете встать с постели. Распределяйте домашнюю работу между всеми членами семьи. Оставляйте вечером хотя бы один час на отдых.