Как работать в офисе и не уставать

42% офисных работников жалуются на хроническую усталость. Таковы данные исследования HeadHunter.ru. Разбираемся, что нужно делать, чтобы меньше уставать после рабочего дня.
Что вызывает усталость в офисной работе
Тот, кто трудится в офисе, знает, насколько эта работа может быть изматывающей. Что приводит к усталости:
- Сидячий образ жизни. Офисный сотрудник сидит как минимум по 8-9 часов в день. Организм испытывает от этого сильную статическую нагрузку.
- Мониторы. Люди часто не замечают, как накапливается усталость от работы за компьютером. И только когда к вечеру голова раскалывается, а глаза "не открываются", понимают: что-то не так.
- Отсутствие личного пространства. Многие офисы построены по модели openspace — десятки сотрудников сидят в одном помещении. Человеку негде уединиться даже на пару минут.
- Чрезмерное общение. Офисные сотрудники в основном много общаются с клиентами и друг с другом. Это сильно утомляет.
- Отвлекающие факторы. В офисе постоянно кто-то или что-то отвлекает от запланированных дел: то почта придет, то в мессенджеры кто-то напишет, то кто-нибудь позвонит. Частые переключения очень сильно утомляют мозг.
К каким болезням может привести офисная работа
Офисная работа провоцирует ряд заболеваний. Когда они появляются, человек начинает уставать еще быстрее и сильнее. Среди болезней офисных сотрудников самые распространенные такие:
- проблемы со спиной (боли, протрузии, грыжи и прочее),
- проблемы с желудком (гастрит, язва и так далее),
- варикозное расширение вен,
- синдром сухого глаза и проблемы со зрением,
- туннельный синдром запястья (от однообразного положения немеет рука и пальцы),
- депрессия.
Что делать, чтобы меньше уставать от офисной работы
Ряд правил, которые помогут сохранить больше энергии к концу рабочего дня:
1. Осознайте, что ваши ресурсы ограничены
Кино, реклама, журналы часто призывают нас к успеху по всем фронтам и убеждают в том, что мы всесильны. Но на деле все не так. Физические, интеллектуальные, эмоциональные ресурсы каждого человека ограничены. Если вы много работаете и не отдыхаете, вполне закономерно, что вы чувствуете усталость. Восстановление сил нужно каждому.
2. Старайтесь работать не больше 8 часов в день
Многие руководители компаний уже осознали, что переработки сотрудников не приводят ни к чему хорошему. Работа от этого делается не быстрее, а медленнее. Чем лучше вы себя чувствуете, тем выше ваша продуктивность.
3. Питайтесь регулярно и правильно
От питания самочувствие зависит очень сильно. Не пропускайте завтраки и обеды, ешьте полезную, натуральную пищу, сократите количество сладкого и мучного, исключите алкоголь. Пейте воду в течение дня.
4. Занимайтесь физкультурой
Делайте зарядку по утрам, 2-3 раза в неделю посещайте полноценные тренировки.
5. Спите не меньше 7-8 часов в сутки
Вставать и ложиться нужно в одно и то же время. Даже в выходные не стоит слишком задерживаться в постели. Хотите выспаться — лягте спать пораньше.
6. Делайте перерывы в работе
Нельзя работать 8 часов без перерыва. В течение дня стоит делать несколько 5-10 минутных пауз, выходить из-за стола, пить чай или просто смотреть в окно, чтобы расслабить глаза.
7. Грамотно планируйте день
Выделяйте 2-3 важных дела на день и концентрируйтесь на них. Сообщите коллегам, в какое время к вам можно подходить с вопросами, а в какое нельзя. Сократите количество переключений с задачи на задачу, и почувствуете, как вам станет легче.
8. Хотя бы один выходной в неделю
Офисная работа предполагает постоянный анализ информации и принятие решений. В ваш выходной освободите себя от этой обязанности. Ничего не решайте, постарайтесь ни о чем не думать — даже по поводу домашних дел. Займитесь чем-то приятным и не обременительным.
9. Ежегодный отпуск
Отпуск — это не роскошь, а жизненная необходимость. Он помогает организму "перезагрузиться" и к новым рабочим задачам.
10. Домашние дела — тоже работа
Многие недооценивают сложность и утомительность домашних дел. А они отнимают много энергии. При планировании своего дня их стоит брать в расчет. Если после рабочей смены вы еще отрабатываете "полную домашнюю", то не удивительно, что утром не можете встать с постели. Распределяйте домашнюю работу между всеми членами семьи. Оставляйте вечером хотя бы один час на отдых.
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