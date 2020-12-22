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Как усилить эффект от публикации вакансии

Высокая заработная плата, уютный офис, возможность работать из дома при необходимости, приятный коллектив и интересные задачи — казалось бы, такая вакансия должна без труда собрать отклики лучших специалистов. Но иногда этого бывает недостаточно и приходится подключать дополнительные инструменты.

СС0 (предоставлено hh.ru)

Один из вариантов — подключение таргетированной рекламы. Благодаря ей можно привлечь кандидатов из разных регионов и разных профессиональных сфер, причем даже тех, кто сейчас не ищет активно работу и не заходит на job-сайты. Если реклама заинтересует, они перейдут на вакансию, а дальше в игру вступают условия работы. На вакансии, которые покажутся привлекательными, человек может откликнуться, даже если до этого и не думал о смене работы.

Анна Осипова,
руководитель пресс-службы hh.ru Урал:

— Для такого варианта у hh.ru есть Clickme — сервис таргетированной рекламы. С его помощью легко настроить показ рекламы вакансии в социальных сетях (Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир»), а также в поиске «Яндекс» или Google. Настройки позволяют показывать рекламу представителям определенной профессиональной области, определенного возраста, с важным для вас уровнем ожидаемого дохода, знанием языка и из конкретных регионов.

Чтобы настроить объявление в Clickme на нужную аудиторию, не обязательно быть специалистом по контекстной рекламе. Если у вас есть регистрация в hh.ru, то в Clickme вы можете зайти под той же учеткой, а если вакансия уже создана, то настройки таргетинга для нее выставятся автоматически, исходя из условий. Останется только поменять то, что вы сочтете нужным.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Другой вариант: разместить заявку на подбор нужных сотрудников на HRspace — это сервис, который позволяет закрывать вакансии с помощью внешних рекрутеров (альтернатива обращению в кадровые агентства). Сейчас на площадке зарегистрировано около 4000 рекрутеров-фрилансеров по всей России, в том числе со статусом ИП или самозанятого.

Их услугами пользуются как HR-менеджеры, если им не хватает своих ресурсов, так и компании, предприниматели, у которых нет штатного HR. Рекрутеры-фрилансеры решат разовую потребность в найме, а весь документооборот HRspace возьмет на себя, поэтому вам не придется задумываться о заключении договора с каждым новым рекрутером.

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