Как усилить эффект от публикации вакансии

Высокая заработная плата, уютный офис, возможность работать из дома при необходимости, приятный коллектив и интересные задачи — казалось бы, такая вакансия должна без труда собрать отклики лучших специалистов. Но иногда этого бывает недостаточно и приходится подключать дополнительные инструменты.

Один из вариантов — подключение таргетированной рекламы. Благодаря ей можно привлечь кандидатов из разных регионов и разных профессиональных сфер, причем даже тех, кто сейчас не ищет активно работу и не заходит на job-сайты. Если реклама заинтересует, они перейдут на вакансию, а дальше в игру вступают условия работы. На вакансии, которые покажутся привлекательными, человек может откликнуться, даже если до этого и не думал о смене работы.

Анна Осипова,

руководитель пресс-службы hh.ru Урал:

— Для такого варианта у hh.ru есть Clickme — сервис таргетированной рекламы. С его помощью легко настроить показ рекламы вакансии в социальных сетях (Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир»), а также в поиске «Яндекс» или Google. Настройки позволяют показывать рекламу представителям определенной профессиональной области, определенного возраста, с важным для вас уровнем ожидаемого дохода, знанием языка и из конкретных регионов.

Чтобы настроить объявление в Clickme на нужную аудиторию, не обязательно быть специалистом по контекстной рекламе. Если у вас есть регистрация в hh.ru, то в Clickme вы можете зайти под той же учеткой, а если вакансия уже создана, то настройки таргетинга для нее выставятся автоматически, исходя из условий. Останется только поменять то, что вы сочтете нужным.

Работа. Женщина. Компьютер. СС0

Другой вариант: разместить заявку на подбор нужных сотрудников на HRspace — это сервис, который позволяет закрывать вакансии с помощью внешних рекрутеров (альтернатива обращению в кадровые агентства). Сейчас на площадке зарегистрировано около 4000 рекрутеров-фрилансеров по всей России, в том числе со статусом ИП или самозанятого.

Их услугами пользуются как HR-менеджеры, если им не хватает своих ресурсов, так и компании, предприниматели, у которых нет штатного HR. Рекрутеры-фрилансеры решат разовую потребность в найме, а весь документооборот HRspace возьмет на себя, поэтому вам не придется задумываться о заключении договора с каждым новым рекрутером.