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Работа и обучение
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Каждый четвертый работодатель начнет новый год с сокращения штатов

По данным опроса, проведенного порталом rabota.ru, треть работодателей намерены заняться обучением своих сотрудников, а 23% настроены на сокращение штатов. С этими и другими результатами опроса познакомилась «Российская газета».

Работа.
Работа.
СС0

Опрос портала был посвящен планам работодателей на 2019 год. В нем приняло участие 300 респондентов. Каждый мог выбрать несколько вариантов ответов. И вот каковы результаты этого исследования.

33% работодателей задумались об обучении сотрудников. В основном, это планируют сделать в IT и финансовой сфере, в компаниях, предоставляющих услуги бизнесу. А вот в строительной отрасли учить персонал готовы меньше всего.

25% решили ввести новую систему премирования работников, пересмотреть KPI (ключевые показатели эффективности). Больше всего это коснется автомобильного бизнеса и ритейла.

23% предполагают сократить штат. Вероятность сокращений наиболее высока в «медиасфере и маркетинге», а также и в сфере «продукты питания». Наименее высокая — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.

18% намерены, наоборот, расширить штат. Больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании.

20% думают об открытии новых направлений деятельности. Чаще всего об этом размышляют в IT-сфере.

17% планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение (среди них вновь IT-компании, но также и строительные).

9% планируют сократить бюджет на рекламу и продвижение. Среди них в основном ритейл.

12% хотят ввести новые нематериальные бонусы для работников. Больше всего таким образом мотивировать сотрудников намерены компании, предоставляющие услуги для бизнеса, меньше всего — компании финансового сектора.

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