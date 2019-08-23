Медведев высказался о переходе россиян на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю возможен, если будет сопровождаться ростом производительности труда и сохранением уровня зарплат. Об этом глава правительства заявил на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет РИА «Новости».

Дмитрий Медведев считает очевидным, что нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве на будущее — о различных формах регулирования труда, включая удаленный труд, гибкий график работы и переход к четырехдневной рабочей неделе.

Премьер-министр подчеркнул, что такой переход совершится, «конечно, не сию секунду». Однако напомнил, что не так давно нормой была шестидневная рабочая неделя, а теперь — пятидневная. «Общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются в повестке дня», — отметил Медведев.

Кроме того, Медведев заявил, что необходимо учесть все нюансы, связанные с запросами и работников и работодателей. «Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется, а не уменьшением или каким-то другим образом чтобы с ней поступили».

Глава правительства также напомнил, что уже дал министерствам соответствующее поручение. Минтруд должен до конца сентября представить свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели. Помимо Минтруда, этим же вопросом будут заниматься Федерация независимых профсоюзов и Союз промышленников и предпринимателей.