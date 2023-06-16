16 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Работа и обучение

Минтруд прокомментировал введение шестидневной рабочей недели

Министерство труда РФ не поддерживает введение шестидневки, пишет ТАСС.

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты России.
Антон Котяков, министр труда и социальной защиты России.
rosmintrud.ru.

Глава ведомства Антон Котяков сказал, что ТК РФ позволяет гибко формировать рабочий график. По соглашению сторон можно совмещать очный и дистанционный формат работы.

Кроме того, работодатель сейчас может в индивидуальном порядке регулировать рабочее время сотрудника с соответствующей оплатой.

Министр сказал, что сейчас необходимо делать акцент на персональном диалоге работодателя и сотрудника, а не на введении дополнительного рабочего дня.

Напомним, что предложение о введении шестидневки выдвинула ассоциация предпринимателей "Аванти". По их словам, это могло бы укрепить экономику страны.

Ранее Алтайский Диагностический центр перевели на шестидневку. Руководство решило увеличить число плановых приемов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость