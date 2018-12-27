Минтруд рассказал, кого уволят в 2019 году

Больше всего рискуют потерять работу сотрудники финансовой и банковской сфер (30,5 тыс. человек). Это связано с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций.
В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников. На третьем месте работники сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек.
Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).
В своей аналитической записке Минтруд говорит, что потерять работу сотрудники этих сфер могут с 12 декабря по 12 марта. Прогноз основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек.
По данным «Российской газеты», треть работодателей намерены заняться обучением своих сотрудников, а 23% настроены на сокращение штатов.