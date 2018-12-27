Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 декабря -31°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Работа и обучение
289

Минтруд рассказал, кого уволят в 2019 году

По данным Минтруда России, в 2019 году сокращения могут коснуться более 230 тыс. россиян, пишут «Известия». Под «зачистку» прежде всего попадут банковская и транспортная сферы.

Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru

Больше всего рискуют потерять работу сотрудники финансовой и банковской сфер (30,5 тыс. человек). Это связано с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций.

В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тыс. сотрудников. На третьем месте работники сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тыс. человек.

Также высоки риски увольнений в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

В своей аналитической записке Минтруд говорит, что потерять работу сотрудники этих сфер могут с 12 декабря по 12 марта. Прогноз основан на опросе 46 тыс. организаций, где работают 12 млн человек.

По данным «Российской газеты», треть работодателей намерены заняться обучением своих сотрудников, а 23% настроены на сокращение штатов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость