Зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова заявила в эфире «ГТРК Чита — Вести», что средства, собранные на культурных мероприятиях, будут направлять «на поддержку участников СВО и их семей. Помимо этого, сотрудники культурных учреждений края перечислят однодневную зарплату на военные нужды.
Также ранее в Волгограде появились сообщения, что работников местной детской поликлиники обязывают перечислить однодневный заработок в поддержку беженцев из ДНР и ЛНР. Примечательно, что в этом городе еще в 2013 году разразился аналогичный скандал — всем бюджетникам города сказали перечислить однодневный заработок в пользу пострадавших от наводнения в Еврейской автономной области.
Аналогичные случаи отмечают и на Урале. Так, сотрудникам Южно-Уральского госуниверситета ио ректора предлагал перечислить однодневный заработок для покупки теплых вещей мобилизованным.
Перечень возможных удержаний очень точно закреплен в российском законодательстве. Так, ст. 137 Трудового кодекса РФ определяет ограничение удержаний из заработной платы.
Ничего подобного, с чем сталкиваются люди, которых заставляют перечислять однодневный заработок, там не упоминают.
Пожертвования могут носить исключительно добровольный характер, в противном случае — это нарушение закона.
Жалобу на работодателя можно подать несколькими способами. Например, обратиться в прокуратуру через интернет-приемную.
Основанием такого обращения станет ФЗ от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст.10 Закона «О прокуратуре».
Кроме того, можно подать жалобу в Роструд, тоже через интернет-приемную.
Основанием для обращения будет закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Нет, это незаконно. По российскому законодательству, благотворительность — добровольная. Никто не может уволить работника за отказ участвовать в ней.
В Алтайском крае открыт и действует фонд помощи мобилизованным и их семьям. Вся информация о нем есть на сайте АКЗС.
Ранее стало известно, что у губернатора Алтайского края может появиться новый помощник по спецпоручениям.