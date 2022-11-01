1 ноября
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Работа и обучение

Могут ли заставить работников перечислять зарплату на поддержку СВО — разбор altapress.ru

В средствах массовой информации периодически появляется информация, что работников бюджетной сферы принуждают к тому, чтобы они перечислили свой однодневный заработок на различные цели СВО. Законно ли это и что делать, если вы столкнулись с таким предложением — в материале altapress.ru.

Зарплата в конверте.
Зарплата в конверте.
pixabay.com.
1
Кто собирает деньги на поддержку СВО?

Зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова заявила в эфире «ГТРК Чита — Вести», что средства, собранные на культурных мероприятиях, будут направлять «на поддержку участников СВО и их семей. Помимо этого, сотрудники культурных учреждений края перечислят однодневную зарплату на военные нужды.

Также ранее в Волгограде появились сообщения, что работников местной детской поликлиники обязывают перечислить однодневный заработок в поддержку беженцев из ДНР и ЛНР. Примечательно, что в этом городе еще в 2013 году разразился аналогичный скандал — всем бюджетникам города сказали перечислить однодневный заработок в пользу пострадавших от наводнения в Еврейской автономной области.

&quot;Серая&quot; зарплата.
«Серая» зарплата.
С00.

Аналогичные случаи отмечают и на Урале. Так, сотрудникам Южно-Уральского госуниверситета ио ректора предлагал перечислить однодневный заработок для покупки теплых вещей мобилизованным.

2
Можно ли так делать?

Перечень возможных удержаний очень точно закреплен в российском законодательстве. Так, ст. 137 Трудового кодекса РФ определяет ограничение удержаний из заработной платы.

Ничего подобного, с чем сталкиваются люди, которых заставляют перечислять однодневный заработок, там не упоминают.

Пожертвования могут носить исключительно добровольный характер, в противном случае — это нарушение закона.

Зарплата.
Зарплата.
Анна Зайкова
3
Что делать, если заставляют отдать часть зарплаты?

Жалобу на работодателя можно подать несколькими способами. Например, обратиться в прокуратуру через интернет-приемную.

Основанием такого обращения станет ФЗ от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст.10 Закона «О прокуратуре».

Кроме того, можно подать жалобу в Роструд, тоже через интернет-приемную.

Основанием для обращения будет закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

4
Меня могут уволить, если я откажусь перечислять деньги?

Нет, это незаконно. По российскому законодательству, благотворительность — добровольная. Никто не может уволить работника за отказ участвовать в ней.

Зарплата.
Зарплата.
Олег Богданов
5
Что делать, если я хочу поддержать мобилизованных?

В Алтайском крае открыт и действует фонд помощи мобилизованным и их семьям. Вся информация о нем есть на сайте АКЗС.

Ранее стало известно, что у губернатора Алтайского края может появиться новый помощник по спецпоручениям.

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