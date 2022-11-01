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Кто собирает деньги на поддержку СВО?

Зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова заявила в эфире «ГТРК Чита — Вести», что средства, собранные на культурных мероприятиях, будут направлять «на поддержку участников СВО и их семей. Помимо этого, сотрудники культурных учреждений края перечислят однодневную зарплату на военные нужды.

Также ранее в Волгограде появились сообщения, что работников местной детской поликлиники обязывают перечислить однодневный заработок в поддержку беженцев из ДНР и ЛНР. Примечательно, что в этом городе еще в 2013 году разразился аналогичный скандал — всем бюджетникам города сказали перечислить однодневный заработок в пользу пострадавших от наводнения в Еврейской автономной области.

«Серая» зарплата. С00.

Аналогичные случаи отмечают и на Урале. Так, сотрудникам Южно-Уральского госуниверситета ио ректора предлагал перечислить однодневный заработок для покупки теплых вещей мобилизованным.