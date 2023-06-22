22 июня
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Работа и обучение

На Алтай-Коксе проведут 12 профессиональных соревнований

В 2023 году на Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) пройдет девять конкурсов профессионального мастерства и три конкурса, направленных на развитие компетенций металлургов.

На Алтай-Коксе проведут 12 профессиональных соревнований.
На Алтай-Коксе проведут 12 профессиональных соревнований.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Соревнования среди работников различных специальностей направлены на повышение престижа рабочих профессий, пополнение кадрового резерва и передачу производственного опыта.

Первыми в июле определят лучших водителей погрузчика автотранспортного цеха и участка складского хозяйства, а также приемщиков поездов в железнодорожном цехе. В августе выберут лучших тоннельщиков коксового цеха и токарей ремонтного цеха. Лучшего дозировщика углеподготовительного цеха назовут в сентябре.

До конца года соревноваться в профессиональном мастерстве будут слесари-ремонтники, контролеры в производстве черных металлов, электромонтеры и электрогазосварщики.

Каждое состязание традиционно будет состоять из теоретической и практической части. Жюри оценит уровень компетентности конкурсантов в вопросах охраны труда и промышленной безопасности, знания технологических параметров производственных процессов, действующих стандартов качества, скорости и точности выполнения производственных заданий.

Помимо соревнований по профмастерству в 2023 году на Алтай-Коксе пройдут конкурсы «Мастер года» и общегрупповой «Молодой лидер». Они направлены на профессиональное развитие сотрудников, выявление инициативной молодежи, которая составит кадровый резерв предприятия. Для решения этих же задач, а также для формирования команды наставников, способных передать новым кадрам знание производственных и бизнес-процессов предприятия, предназначен конкурс «Наставник года».

Победителей конкурсов награждают дипломами и денежными премиями.

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