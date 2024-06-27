На Алтай-Коксе стартовала школа для родителей «Семейные высоты».

На Алтай-Коксе и других предприятиях Группы НЛМК стартовала школа для родителей «Семейные высоты-2024». Она поможет участникам узнать больше о детско-родительских отношениях и новых методиках в воспитании детей.

Программа рассчитана на четыре месяца. Участники будут посещать обучающие вебинары и очные встречи со специалистами в области семейной психологии, выполнять домашние задания и участвовать в конкурсах. Самые активные смогут побороться за главный приз — сертификат на семейный отдых.

Залог эффективности и продуктивности сотрудников — семейное благополучие. Поэтому, особое внимание компания уделяет теме детско-родительских отношений, семейных ценностей, традиций. Мы хотим, чтобы наши сотрудники были счастливы в своих семьях, и для этого мы разработали программу школы для родителей «Семейные высоты», — отметила Татьяна Рожкова, директор по социальной политике Группы НЛМК.

Школа для родителей «Семейные высоты» стала лауреатом XII ежегодной федеральной премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Благополучие». Эксперты конкурса высоко оценили вклад компании в формирование осознанного отношения сотрудников к семейному благополучию и воспитанию детей. В 2023 году в программе «Семейные высоты» участвовали около 400 сотрудников Группы НЛМК и их семьи.

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