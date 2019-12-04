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Новый год-2020

Народный вопрос. Можно ли уволить сотрудника за пьяное буйство на новогоднем корпоративе?

Новогодний корпоратив может стать испытанием не только для организма, не готового «принять на грудь» чрезмерные объемы спиртного. Бывает, что сотрудник «перебрал», а потом так набедокурил, что это очень не понравилось работодателю. «Могут ли меня за это уволить»? — задал вопрос читатель altapress.ru. Вот что по этому поводу думают юристы.

Корпоратив.
Корпоратив.
fishki.net.

Случай первый: новогодний корпоратив прошел вне рабочего места

Если сотрудник перебрал и поскандалил в нерабочее время и не на территории работодателя — например, компания сняла ресторан, турбазу или что-то подобное, — то ответ однозначный: уволить только за это работодатель не сможет.

Случай второй: на работе, но в нерабочее время

Если пьяный скандал или погром, возмутивший работодателя, произошёл на корпоративе в стенах родной организации, но уже после окончания рабочего времени, то в одночасье уволить сотрудника за это не получится.

В деле увольнения ключевую роль сыграют акт о нахождении работника в состоянии опьянения на рабочем месте. Причем юристы рекомендуют настойчивым работодателям провести еще и медицинское освидетельствование бедолаги. Время нарушения в акте, а также другие описанные там обстоятельства, сыграют в увольнении ключевую роль.

Корпоратив.
Корпоратив.
humor.fm.

Кстати, имейте в виду: если сотрудник отказывается от медосвидетельствования, акты и докладные записки станут основными доказательствами со стороны организации. Ведь состояние опьянения можно подтвердить как медицинским заключением, так и другими видами доказательств (абзац 3 пункта 42 постановления пленума Верховного суда РФ № 2 от 17 марта 2004 года).

Случай третий: на работе в рабочее время

Между тем, отмечать Новый год в офисах нередко начинают ещё до окончания рабочего дня. В этом случае работодатель вправе инициировать проблемы для «не удержавшегося в рамках» сотрудника. Это следует из статьи 81 Трудового кодекса (подпункта «б» пункта 6 части 1).

Другое дело, что такое увольнение можно оспорить в суде. Специфичность ситуации и возможные оправдания поскандалившего сотрудника могут убедить судью, что работодатель наказал его чрезмерно строго.

Корпоратив.
Корпоратив.
humor.fm.

Аргументы в пользу скандалиста могут привести, например, свидетели — если они расскажут, что корпоратив начался в рабочее время по устному указанию руководства, которое и само приняло деятельное участие в праздновании. Неплохо было бы даже предоставить суду фото- и видеодоказательства.

Источник: правовая база «Консультант плюс».

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