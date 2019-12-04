Народный вопрос. Можно ли уволить сотрудника за пьяное буйство на новогоднем корпоративе?

Случай первый: новогодний корпоратив прошел вне рабочего места
Если сотрудник перебрал и поскандалил в нерабочее время и не на территории работодателя — например, компания сняла ресторан, турбазу или что-то подобное, — то ответ однозначный: уволить только за это работодатель не сможет.
Случай второй: на работе, но в нерабочее время
Если пьяный скандал или погром, возмутивший работодателя, произошёл на корпоративе в стенах родной организации, но уже после окончания рабочего времени, то в одночасье уволить сотрудника за это не получится.
В деле увольнения ключевую роль сыграют акт о нахождении работника в состоянии опьянения на рабочем месте. Причем юристы рекомендуют настойчивым работодателям провести еще и медицинское освидетельствование бедолаги. Время нарушения в акте, а также другие описанные там обстоятельства, сыграют в увольнении ключевую роль.
Кстати, имейте в виду: если сотрудник отказывается от медосвидетельствования, акты и докладные записки станут основными доказательствами со стороны организации. Ведь состояние опьянения можно подтвердить как медицинским заключением, так и другими видами доказательств (абзац 3 пункта 42 постановления пленума Верховного суда РФ № 2 от 17 марта 2004 года).
Случай третий: на работе в рабочее время
Между тем, отмечать Новый год в офисах нередко начинают ещё до окончания рабочего дня. В этом случае работодатель вправе инициировать проблемы для «не удержавшегося в рамках» сотрудника. Это следует из статьи 81 Трудового кодекса (подпункта «б» пункта 6 части 1).
Другое дело, что такое увольнение можно оспорить в суде. Специфичность ситуации и возможные оправдания поскандалившего сотрудника могут убедить судью, что работодатель наказал его чрезмерно строго.
Аргументы в пользу скандалиста могут привести, например, свидетели — если они расскажут, что корпоратив начался в рабочее время по устному указанию руководства, которое и само приняло деятельное участие в праздновании. Неплохо было бы даже предоставить суду фото- и видеодоказательства.
Источник: правовая база «Консультант плюс».