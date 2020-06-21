Назначен главный конструктор нового российского космического корабля

Это Игорь Хамиц, один из проектировщиков Международной космической станции (МКС).

Речь идет о многоразовом корабле, который станет одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Также он будет доставлять людей и грузы на космические станции на околоземной орбите.

В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток. На борту смогут находиться не менее четырех космонавтов, пишет bfm.ru. Первый полет «Орла» без экипажа запланирован на 2023 год, а с экипажем — на 2025-й.

Особое мнение

Ранее летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин сообщил, что в настоящее время на российский корабль «Орел» нет даже утвержденного чертежа. При этом его обещают запустить в космос в 2023 году.

Космонавт связывает это с тем, что в «Роскосмосе» часто меняется руководство и «вслед за ним указания для разработчиков». Кроме того, смены гендиректоров идут и в РКК «Энергия», ответственной за разработку этого корабля.

Герой России сообщил, что на создание космического корабля уходит, как правило, пять-шесть лет, а по факту — в два раза больше. Космонавт не исключает, что новым кораблем Россия обзаведется только лет через 10. И к тому времени он может устареть.

Орел-Федерация

Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») ведется уже десять лет.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что «Федерация» получит новое мужское имя вместо женского. Одна из идей — называть новые космические корабли по реестру первых кораблей, построенных Петром I: «Орел», «Флаг», «Аист».

Изначально первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте планировали на 2015 год, а первый пилотируемый полет — на 2018 год. Однако эти планы многократно менялись.

Высадка российских космонавтов на Луну планировалась на 2029 год. Но после дату перенесли на 2031 год, по другим данным — на 2033−2034 годы.