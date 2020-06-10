Летчик-космонавт заявил, что на корабль «Орел», которым хвастается Рогозин, даже нет чертежа

Лётчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин сообщил, что в настоящее время на российский корабль «Орел» нет даже утвержденного чертежа. При этом его обещают запустить в космос в 2023 году.

«Никакого „Орла“ не существует, хотя мы обещаем провести его первый полет в 2023 году. Даже утвержденного чертежа нет», — заявил «Огоньку» Юрчихин.

Космонавт связывает это с тем, что в «Роскосмосе» часто меняется руководство и «вслед за ним указания для разработчиков». Кроме того, смены гендиректоров идут и в РКК «Энергия», ответственной за разработку этого корабля.

«И там, и там сменилось по шесть руководителей только в этом веке», — рассказал Юрчихин.

Герой России сообщил, что на создание космического корабля уходит, как правило, пять-шесть лет, а по факту — в два раза больше. Космонавт не исключает, что новым кораблем Россия обзаведется только лет через 10. И к тому времени он может устареть, пишет News.ru.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск потратил на строительство пилотируемого корабля Crew Dragon в три раза больше средств, чем РКК «Энергия» на создание российского корабля «Орел».

Ранее сообщалось, что российский пилотируемый космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, превысил ограничение по массе.

Вес кабельной сети оказался тяжелее на 201 кг, система жизнеобеспечения превысила норму на 109 кг, двигательная установка — на 107 кг, а система стыковки — на 90 кг.

«Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 тонны», — говорится в материалах.

Орел-Федерация

Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») ведется уже десять лет.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что «Федерация» получит новое мужское имя вместо женского. Одна из идей — называть новые космические корабли по реестру первых кораблей, построенных Петром I: «Орел», «Флаг», «Аист».

Изначально первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте планировали на 2015 год, а первый пилотируемый полет — на 2018 год. Однако эти планы многократно менялись.

Высадка российских космонавтов на Луну планировалась на 2029 год. Но после дату перенесли на 2031 год, по другим данным — на 2033−2034 годы.