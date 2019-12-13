Российский корабль «Орел» оказался слишком «толстым» для полета на Луну

Вес кабельной сети оказался тяжелее на 201 кг, система жизнеобеспечения превысила норму на 109 кг, двигательная установка — на 107 кг, а система стыковки — на 90 кг.
«Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 тонны», — говорится в материалах.
По расчетам Ракетно-космической корпорации «Энергия», корабль, при сохранении текущей массы оборудования, будет весить 22 т 343 кг. При этом необходимо уложиться в 19 т 848 кг.
Стоит отметить, что ранее представители «Роскосмоса» неоднократно указывали в своих презентациях, что ракета сверхтяжелого класса «Енисей» создается исходя из необходимости доставки к Луне именно 20-тонного корабля «Орел».
Справка
Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») ведется уже десять лет.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что «Федерация» получит новое мужское имя вместо женского. Одна из идей — называть новые космические корабли по реестру первых кораблей, построенных Петром I: «Орел», «Флаг», «Аист».
Изначально первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте планировали на 2015 год, а первый пилотируемый полет — на 2018 год. Однако эти планы многократно менялись.
Высадка российских космонавтов на Луну планировалась на 2029 год. Но после дату перенесли на 2031 год, по другим данным — на 2033−2034 годы.