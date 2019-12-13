Российский корабль «Орел» оказался слишком «толстым» для полета на Луну

Российский пилотируемый космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, превысил ограничение по массе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы разработчика корабля.

Вес кабельной сети оказался тяжелее на 201 кг, система жизнеобеспечения превысила норму на 109 кг, двигательная установка — на 107 кг, а система стыковки — на 90 кг.

«Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 тонны», — говорится в материалах.

По расчетам Ракетно-космической корпорации «Энергия», корабль, при сохранении текущей массы оборудования, будет весить 22 т 343 кг. При этом необходимо уложиться в 19 т 848 кг.

Стоит отметить, что ранее представители «Роскосмоса» неоднократно указывали в своих презентациях, что ракета сверхтяжелого класса «Енисей» создается исходя из необходимости доставки к Луне именно 20-тонного корабля «Орел».