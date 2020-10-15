Назван самый опасный предмет в офисе

«Компьютерная клавиатура — это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус», — пояснила инфекционист.
Прежде чем приступить к работе на клавиатуре, необходимо вымыть руки. Также эксперт посоветовала мыть руки и после печатания, так как бактерии, циркулирующие в воздухе, оседают на поверхность кнопок, пишет Lenta.ru.
Специалист напомнила — руки следует мыть не менее 1,5 минут, выполняя «круговые и растирающие движения».
Работающим в офисе россиянам во время пандемии коронавируса следует соблюдать определенные правила поведения. Так, необходимо регулярно дезинфицировать рабочее место и носить средства индивидуальной защиты, если в офисе бывают посторонние люди.
Также необходимо избегать контактов с людьми, которые чихают и кашляют, — это касается как офисов, так и улицы.