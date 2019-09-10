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Работа и обучение

Названа средняя зарплата сотрудников российских банков

Большинство сотрудников российских банков получают зарплату от 65 тыс. до 120 тыс. рублей, пишет «Прайм».

касса
касса
Михаил Хозяйкин

По расчетам экспертов, средняя зарплата среди 50 крупнейших игроков банковского сектора составила 87 тыс. рублей. В шести банках средняя зарплата превысила 150 тыс. рублей.

Первая десятка крупнейших банков по размеру активов в основном расположилась в верхних строчках рейтинга зарплат.

Единственным исключением стал Россельхозбанк, в котором средняя зарплата составляет 58 тыс. в месяц, что соответствует 39-му месту в рейтинге.

Крупнейший банк России — Сбербанк — занимает в рейтинге 25-е место с результатом 85,5 тыс. рублей в месяц.

Самые низкие средние зарплаты, согласно исследованию, среди крупных банков наблюдались в банке «Ренессанс кредит» (36 тыс. рублей). На 49-й позиции разместился СКБ-банк, в нем средняя заплата составляет 39,7 тыс. рублей в месяц, пишет bfm.ru. У остальных банков средние зарплаты выше 40 тыс. в месяц

Ранее HeadHunter составил список свежих вакансий с зарплатами от 100 тыс. рублей в разных регионах России.

Среди вакансий вне офиса самое выгодное предложение сентября — место горного мастера в Красноярске (130 тыс. рублей).

В столичных городах некоторые специалисты могут рассчитывать на зарплату в разы больше. Например, в Москве директору по развитию E-commerce предлагают 500 тыс. рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге открыта вакансия трафик-менеджера с окладом от 300 тыс. рублей.

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