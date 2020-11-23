Названы самые непрестижные работы в России. Легко догадаться, какие именно

Жители России назвали самые престижные и непрестижные работы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Наиболее привлекательной россияне считают работу в нефтегазовой отрасли (48%), сфере IT (47%) и государственных организациях (27%).

«Престиж профессии для большинства определяется величиной зарплаты», — показало исследование.

Примечательно, что женщины отдают предпочтение отраслям, связанным с нефтью и газом, а мужчины видят наибольший потенциал в информационных технологиях.

IT-сферу на первое место ставят молодые люди от 18 до 24 лет (57%), особенно в европейской части России.

Коммунальщики устраняют порыв. barnaul.org

Наименее престижной, согласно исследованию, является работа в сфере ЖКХ (45%), розничной торговли (31%) и в образовательных учреждениях (26%).

При этом сфера образования менее всего привлекает молодежь, а в розничной торговле не желают работать люди в возрасте от 25 до 44 лет. Исследование провели с 9 по 15 ноября среди 4184 соискателей.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае учителям урезали зарплаты, которые и без того можно назвать маленькими.