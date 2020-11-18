Алтайским учителям урезали зарплаты

Причем нагрузка осталась на прежнем уровне, рассказывают педагоги. Первые «звоночки», по их словам, появились после введения новой оплаты труда педагогам в 2019 году.
«Во-первых, низкая ставка — 7000 рублей, что значительно ниже, чем у учителей в других регионах. Во-вторых, в начислении повышающих зарплату надбавок за категорию и стаж не учитывается количество часов, то есть нагрузка учителя», — цитируют обращение в пресс-службе «Справедливой России».
Базовый оклад у учителей (на уровне МРОТ, иногда с доплатой) компенсировался стимулирующими в районе 5 тыс. рублей. В новом учебном году стимулирующие сократили в сентябре на 50%, а последующие месяцы — в полном объеме.
Также убрали доплату за консультации и федеральную выплату за классное руководство, говорят алейские учителя.
Александр Терентьев взял ситуацию на контроль и направил запрос в министерство образования и науки Алтайского края.
Ранее персоналу больницы в Новоалтайске урезали зарплаты.