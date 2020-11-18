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Образование

Алтайским учителям урезали зарплаты

56 учителей из Алейска пожаловались на существенное сокращение зарплат. У некоторых педагогов она снизилась более, чем на 10 тыс. рублей, а базовая часть еле дотягивает до МРОТ. Учителя направили коллективное обращение депутату Госдумы Александру Терентьеву.

Учитель в школе.
Учитель в школе.
Михаил Хаустов

Причем нагрузка осталась на прежнем уровне, рассказывают педагоги. Первые «звоночки», по их словам, появились после введения новой оплаты труда педагогам в 2019 году.

«Во-первых, низкая ставка — 7000 рублей, что значительно ниже, чем у учителей в других регионах. Во-вторых, в начислении повышающих зарплату надбавок за категорию и стаж не учитывается количество часов, то есть нагрузка учителя», — цитируют обращение в пресс-службе «Справедливой России».

Базовый оклад у учителей (на уровне МРОТ, иногда с доплатой) компенсировался стимулирующими в районе 5 тыс. рублей. В новом учебном году стимулирующие сократили в сентябре на 50%, а последующие месяцы — в полном объеме.

Также убрали доплату за консультации и федеральную выплату за классное руководство, говорят алейские учителя.

Александр Терентьев взял ситуацию на контроль и направил запрос в министерство образования и науки Алтайского края.

Ранее персоналу больницы в Новоалтайске урезали зарплаты.

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