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Работа и обучение

Орбитальные рубли: стало известно, сколько зарабатывают космонавты

Оклад кандидата в космонавты в РФ составляет 60,9 тысячи рублей, космонавта — 63,8 тысячи, а инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей, пишут «Известия» со ссылкой на «Положение о материальном обеспечении космонавтов».

Космонавты работают в открытом космосе.
Космонавты работают в открытом космосе.
Александр Герст, vk.com/prokopyev_iss

По данным издания, космонавты могут получать ежемесячную надбавку в размере до четверти оклада и тринадцатую зарплату. Кроме того, им полагаются дополнительные выплаты за выслугу лет.

Размер зарплаты космонавта возрастает в соответствии с числом полетов в космос. В частности, после трех и более полетов космонавт и инструктор могут получить ежемесячную надбавку в размере до 120%.

Всего на сегодняшний день отряд космонавтов насчитывает 25 человек, из которых двое находятся на МКС, — это Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Еще восемь кандидатов в космонавты проходят подготовку.

В апреле советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал «Известиям», что средняя зарплата у космонавтов составляет 170 тыс. рублей. Космонавт, который только пришел в отряд, будет получать 110 тыс. рублей. А зарплата космонавта, который совершил два-три полета, составит 300 тыс. рублей, заключил Залетин.

Зарплата российских космонавтов вполне сопоставима с оплатой труда астронавтов NASA, Европейского космического агентства (ESA), Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Канадского космического агентства (CSA), уверены в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

Ранее гендиректор госкопорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин призвал девушек более активно записываться в отряд космонавтов, пишет polit.ru.

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