От 80 и выше. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob отобрали самые высокооплачиваемые предложения августа в Барнауле.

В топе наиболее высоких зарплатных предложений в последнем месяце лета наряду с вакансиями программистов оказались предложения для менеджеров по продажам.

Руководитель отдела «Кухни» в магазине Leroy Merlin — от 80 000 рублей,

Программист «1С»:ERP — от 60 000 рублей,

Менеджер по продажам — 60 000−70 000 рублей,

Директор магазина «Магнит» — 58 200−64 000 рублей,

Менеджер по продажам юридических услуг — от 50 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года максимальный прирост новых мест в Алтайском крае обеспечило АО «Тандер» (розничная сеть «Магнит»).