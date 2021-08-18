18 августа 26°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Работа и обучение

От 80 и выше. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Барнауле

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob отобрали самые высокооплачиваемые предложения августа в Барнауле.

Резюме. Поиск работы.
Резюме. Поиск работы.
unsplash.com

В топе наиболее высоких зарплатных предложений в последнем месяце лета наряду с вакансиями программистов оказались предложения для менеджеров по продажам.

  • Руководитель отдела «Кухни» в магазине Leroy Merlin — от 80 000 рублей,
  • Программист «1С»:ERP — от 60 000 рублей,
  • Менеджер по продажам — 60 000−70 000 рублей,
  • Директор магазина «Магнит» — 58 200−64 000 рублей,
  • Менеджер по продажам юридических услуг — от 50 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года максимальный прирост новых мест в Алтайском крае обеспечило АО «Тандер» (розничная сеть «Магнит»).

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость