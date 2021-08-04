4 августа 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

8 тысяч рабочих мест создали в Алтайском крае за полгода

В первом полугодии 2021 года в Алтайском крае почти 2,8 тыс. организациям удалось создать и модернизировать 8 тыс. рабочих мест, сообщили в региональном управлении по труду и занятости.

В Барнауле открылись магазины торговой сети "Магнит"
В Барнауле открылись магазины торговой сети "Магнит"
Анна Зайкова

Такой показатель соответствует 56,7% выполнения плана на 2021 год (всего по плану нужно 14 тыс. мест) и на 2 тыс. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В 38 из 69 муниципальных образований региона ввели в экономику новых рабочих мест больше среднекраевого показателя, который составил 6,4 единицы в расчете на тысячу трудоспособного населения.

«Существенный рост количества новых рабочих мест отмечен на предприятиях торговли, в сфере сельского хозяйства, в обрабатывающем производстве, в образовательных организациях, а также в сфере предоставления услуг населению», — добавили в управлении.

Максимальный прирост обеспечило АО «Тандер» (розничная сеть «Магнит»), создавшее 184 новых рабочих места.

Ранее altapress.ru узнал, где в Алтайском крае за сезонную работу платят больше всего.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость