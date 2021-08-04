8 тысяч рабочих мест создали в Алтайском крае за полгода

В первом полугодии 2021 года в Алтайском крае почти 2,8 тыс. организациям удалось создать и модернизировать 8 тыс. рабочих мест, сообщили в региональном управлении по труду и занятости.

Такой показатель соответствует 56,7% выполнения плана на 2021 год (всего по плану нужно 14 тыс. мест) и на 2 тыс. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В 38 из 69 муниципальных образований региона ввели в экономику новых рабочих мест больше среднекраевого показателя, который составил 6,4 единицы в расчете на тысячу трудоспособного населения.

«Существенный рост количества новых рабочих мест отмечен на предприятиях торговли, в сфере сельского хозяйства, в обрабатывающем производстве, в образовательных организациях, а также в сфере предоставления услуг населению», — добавили в управлении.

Максимальный прирост обеспечило АО «Тандер» (розничная сеть «Магнит»), создавшее 184 новых рабочих места.

Ранее altapress.ru узнал, где в Алтайском крае за сезонную работу платят больше всего.