17 апреля 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Работа и обучение

От 500 тысяч рублей. Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

Среди вакансий на сервисах по поиску работы можно найти много интересного. Так, например, стоматологи, брокеры и директора в России могут получать от 500 тысяч руб.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Служба исследований HeadHunter рассказала РИА Новости, что сегодня в России около 1 тысячи вакансий с зарплатой в 500 тысяч рублей.

Всего с начала года таких предложений было 2,5 тысячи. Около половины из них — в Москве и Подмосковье, треть — в Краснодарском крае, 8% - в Санкт-Петербурге, по 2% - в Татарстане и Свердловской области.

На все остальные регионы России пришлось лишь 8% таких вакансий.

«Космические» зарплаты чаще всего предлагают в таких профессиональных сферах, как «Продажи», «Строительство, недвижимость», «ИТ, интернет, телеком», «Консультирование» и «Высший менеджмент». При этом 8% — работа на удаленке.

Каждый десятый работодатель, который готов платить по 500 тысяч рублей, ищет сотрудника со знаниями английского.

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

В топ-10 вакансий с «космическими» зарплатами, открытых сейчас, значатся, например, место брокера по работе с клиентами (от 600 тысяч до 3 миллионов рублей до вычета налогов).

Гендиректору международного бизнеса готовы платить от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей до вычета налогов. А директору по развитию в рекламном агентстве — от 400 тысяч до 3 миллионов рублей до вычета налогов.

На столь же высокие зарплаты могут рассчитывать стоматололог-ортопед (до 750 тысяч рублей на руки), директор по персоналу (от 500 до 700 тысяч рублей на руки), управляющий директор золотодобывающей компании (от 500 до 600 тысяч рублей до вычета налогов).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость