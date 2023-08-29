29 августа
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Работа и обучение

Отсутствием Пушкина в ЕГЭ по литературе заинтересовались в Госдуме

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил в Минпросвещения запрос.

Александр Сергеевич Пушкин.
Александр Сергеевич Пушкин.
ru.wikipedia.org

Депутаты интересуются, каким образом творчество классиков исчезло из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе, пишут РИА Новости. В этом списке, в частности, нет Александра Сергеевича Пушкина.

Парламентариев интересует, каким образом составляется перечень, указывает "МК". Из программы подготовки также пропали Лермонтов и Гоголь.

Между тем Пушкина назвали "французским отцом русской литературы". Посольство Франции в Центральноафриканской республике представило цикл лекций о великих французских деятелях. Героем первой стал Александр Сергеевич. Дипломат из Парижа назвал поэтому «африкано-французским деятелем с русскими корнями».

Представитель МИД РФ Захарова осталась недовольна и назвала ситуацию "новой ненормальностью".

Ранее Altapress.ru рассказывал о пяти спектаклях по Пушкину, которые можно увидеть в Барнауле.

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