Многие работодатели жалуются на то, что не могут найти нужных специалистов. Людей на руководящие позиции ищут месяцами, а в некоторых отраслях и на линейные тоже. С той же проблемой сталкиваются соискатели — подходящее место найти непросто. Представитель сайта для поиска работы HeadHunter Елана Таращук объяснила, почему это нормально.

Специалисты с низкой квалификацией: их ищут всегда

По словам Еланы Таращук, вакансии о поиске грузчиков, продавцов в супермаркеты и разнорабочих появляются постоянно, поэтому у некоторых складывается впечатление, что их не могут найти. На самом же деле ситуация иная.

Елана Таращук,

представитель компании HeadHunter:

Во-первых, таких специалистов всегда требуется много, а не один или два. На одну и ту же вакансию принимают десятки человек. Во-вторых, в этих специальностях традиционно наблюдается высокая текучка кадров. Компании постоянно находятся в поиске сотрудников на такие позиции, потому вакансии размещаются на долгий срок.

Рядовые специалисты с высокой квалификацией: ищут 2 месяца

По статистике молодые специалисты ищут работу в среднем один месяц, а опытные — два месяца, говорит Елана Таращук. Это считается нормальным. Есть сферы, в которых наблюдается дефицит кадров — ИТ, медицина. Здесь сотрудников ищут и дольше — от трех месяцев.

У опытных специалистов больше требований к новому месту работы, они хотят найти хорошие условия и зарплату.

Топ-менеджеры: ищут 6 месяцев

Людей на руководящие позиции всегда подбирают долго. Считается, что нормальный срок для поиска топ-менеджера — это 6 месяцев. Затянувшимся можно назвать процесс поиска, если он длится больше года. По словам Еланы Таращук, так происходит по нескольким причинам.

Много соискателей. В некоторых отраслях людей , которые претендуют на руководящие позиции больше , чем вакансий. По этой причине работодатель долго выбирает. Он проводит много собеседований , а потом какое-то время не может выбрать из нескольких подходящих кандидатов. Сложная система отбора. В некоторых компаниях процесс подбора руководящих сотрудников многоступенчатый и сложный. Есть несколько этапов отбора , которые нужно пройти. Они могут растянуться на полгода. Работодатель сам не знает , какого сотрудника он хочет. Иногда причина , по которой работодатель не может найти подходящего человека кроется в нем самом — он сам до конца не понимает , кто ему нужен. Поэтому не может остановиться ни на каком кандидате. Не подошли друг другу. Бывает и так , что сотрудник не проходит испытательный срок. Он не подходит компании или она ему. Из-за этого поиск нужного руководителя может затянуться.

Что делать , чтобы без стресса искать новую работу

Необходимо понять, к какой категории специалистов вы относитесь и оценить риски при потере работы. Средние сроки поиска сотрудников помогут сориентироваться, сколько времени у вас может уйти на поиск работы.

В финансовой грамотности есть понятие резервного фонда — сформировать его желательно каждому человеку. Его оптимальный размер — шесть обычных зарплат или сумма, на которую будет комфортно жить в течение полугода. Если в семье зарабатывает один человек, то резервный фонд должен равняться сумме, на которую вся семья сможет жить полгода.

При наличии резервного фонда будет меньше стресса во время поиска новой работы. У человека появится возможность рационально рассматривать предложения, а не хвататься за первое попавшееся из-за срочной необходимости зарабатывать.