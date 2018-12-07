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Эксперт объяснила, почему искать хорошую работу месяцами — это нормально

Многие работодатели жалуются на то, что не могут найти нужных специалистов. Людей на руководящие позиции ищут месяцами, а в некоторых отраслях и на линейные тоже. С той же проблемой сталкиваются соискатели — подходящее место найти непросто. Представитель сайта для поиска работы HeadHunter Елана Таращук объяснила, почему это нормально.

Работа. Женщина. Компьютер.
Работа. Женщина. Компьютер.
СС0

Специалисты с низкой квалификацией: их ищут всегда

По словам Еланы Таращук, вакансии о поиске грузчиков, продавцов в супермаркеты и разнорабочих появляются постоянно, поэтому у некоторых складывается впечатление, что их не могут найти. На самом же деле ситуация иная.

Елана Таращук,
представитель компании HeadHunter:

Во-первых, таких специалистов всегда требуется много, а не один или два. На одну и ту же вакансию принимают десятки человек. Во-вторых, в этих специальностях традиционно наблюдается высокая текучка кадров. Компании постоянно находятся в поиске сотрудников на такие позиции, потому вакансии размещаются на долгий срок.

Рядовые специалисты с высокой квалификацией: ищут 2 месяца

По статистике молодые специалисты ищут работу в среднем один месяц, а опытные — два месяца, говорит Елана Таращук. Это считается нормальным. Есть сферы, в которых наблюдается дефицит кадров — ИТ, медицина. Здесь сотрудников ищут и дольше — от трех месяцев.

У опытных специалистов больше требований к новому месту работы, они хотят найти хорошие условия и зарплату.

Топ-менеджеры: ищут 6 месяцев

Людей на руководящие позиции всегда подбирают долго. Считается, что нормальный срок для поиска топ-менеджера — это 6 месяцев. Затянувшимся можно назвать процесс поиска, если он длится больше года. По словам Еланы Таращук, так происходит по нескольким причинам.

  1. Много соискателей. В некоторых отраслях людей, которые претендуют на руководящие позиции больше, чем вакансий. По этой причине работодатель долго выбирает. Он проводит много собеседований, а потом какое-то время не может выбрать из нескольких подходящих кандидатов.
  2. Сложная система отбора. В некоторых компаниях процесс подбора руководящих сотрудников многоступенчатый и сложный. Есть несколько этапов отбора, которые нужно пройти. Они могут растянуться на полгода.
  3. Работодатель сам не знает, какого сотрудника он хочет. Иногда причина, по которой работодатель не может найти подходящего человека кроется в нем самом — он сам до конца не понимает, кто ему нужен. Поэтому не может остановиться ни на каком кандидате.
  4. Не подошли друг другу. Бывает и так, что сотрудник не проходит испытательный срок. Он не подходит компании или она ему. Из-за этого поиск нужного руководителя может затянуться.

Что делать, чтобы без стресса искать новую работу

Необходимо понять, к какой категории специалистов вы относитесь и оценить риски при потере работы. Средние сроки поиска сотрудников помогут сориентироваться, сколько времени у вас может уйти на поиск работы.

В финансовой грамотности есть понятие резервного фонда — сформировать его желательно каждому человеку. Его оптимальный размер — шесть обычных зарплат или сумма, на которую будет комфортно жить в течение полугода. Если в семье зарабатывает один человек, то резервный фонд должен равняться сумме, на которую вся семья сможет жить полгода.

При наличии резервного фонда будет меньше стресса во время поиска новой работы. У человека появится возможность рационально рассматривать предложения, а не хвататься за первое попавшееся из-за срочной необходимости зарабатывать.

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