После 25 лет руководства глава алтайского ПФР оставляет свой пост

«Я написал заявление об увольнении по собственному желанию. Провел все необходимые согласования с высшим должностным лицом Алтайского края Виктором Томенко, с министром труда РФ Антоном Котяковым», — цитирует Трофимова «Толк».

Между тем славой отделения объединенного фонда в регионе станет заместитель Ольга Клиндухова. Сам Трофимов станет советником руководителя.

Должность главы регионального отделения Пенсионного фонда России Трофимов занимал с 1997 года.

Ранее алтайский ПФР впервые обнародовал данные об убыли пенсионеров в ковидный год.