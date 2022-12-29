30 декабря
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Работа и обучение

После 25 лет руководства глава алтайского ПФР оставляет свой пост

Глава регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Алтайскому краю Борис Трофимов покидает должность, пишет «МК».

Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Отделение Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Altapress.ru

«Я написал заявление об увольнении по собственному желанию. Провел все необходимые согласования с высшим должностным лицом Алтайского края Виктором Томенко, с министром труда РФ Антоном Котяковым», — цитирует Трофимова «Толк».

Между тем славой отделения объединенного фонда в регионе станет заместитель Ольга Клиндухова. Сам Трофимов станет советником руководителя.

Должность главы регионального отделения Пенсионного фонда России Трофимов занимал с 1997 года.

Ранее алтайский ПФР впервые обнародовал данные об убыли пенсионеров в ковидный год.

Борис Трофимов.
Борис Трофимов.
Altapress.ru

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