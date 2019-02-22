Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с пенсий и пособий

Президент России подписал закон, согласно которому запрещается взыскивать долги с пенсий и пособий, сообщается на сайте Госдумы. Закон вступит в силу с 1 июня 2020 года, пишет газета «Известия».

Такие поправки были внесены в федеральный закон «Об исполнительном производстве».

По новому закону приставы не смогут блокировать счета с денежным возмещением вреда здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, пенсии, соцпособия, в том числе родителям, средства материнского капитала, выплаты по потере кормильца и компенсации пострадавшим от ЧС.

Так как приставам заведомо неизвестно о происхождении средств на счету должника, банкам и любым другим кредитным организациям придется самостоятельно выполнять требования о взыскании средств, либо их аресте.

Новые поправки также обяжут работодателей указывать в расчетных банковских документах соответствующий код вида дохода, который установлен Центробанком.