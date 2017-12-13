Путин вслед за Медведевым тоже повысил зарплаты служащим

По указу Путина на 4% будут повышены зарплаты сотрудникам МИДа, а также чиновникам и работникам юстиции.

Из указа президента:

— Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза: размер месячных окладов дипломатических работников МИД России, дипломатических представительств и консульских учреждений России, территориальных органов — представительств МИД России на территории России.

Напомним, что ранее также на 4% премьер-министр Дмитрий Медведев повысил с 1 января следующего года зарплаты ряду федеральных бюджетников.