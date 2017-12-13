Работа

Путин вслед за Медведевым тоже повысил зарплаты служащим

Сегодня, 15:32.
Работа и обучение

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплаты ряду категорий государственных служащих с 1 января 2018 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова. Фото : www.mid.ru.

По указу Путина на 4% будут повышены зарплаты сотрудникам МИДа, а также чиновникам и работникам юстиции.

Из указа президента:

— Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза: размер месячных окладов дипломатических работников МИД России, дипломатических представительств и консульских учреждений России, территориальных органов — представительств МИД России на территории России.

Напомним, что ранее также на 4% премьер-министр Дмитрий Медведев повысил с 1 января следующего года зарплаты ряду федеральных бюджетников.

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