Путин вслед за Медведевым тоже повысил зарплаты служащим

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплаты ряду категорий государственных служащих с 1 января 2018 года. Документ опубликован на портале правовой информации.
По указу Путина на 4% будут повышены зарплаты сотрудникам МИДа, а также чиновникам и работникам юстиции.
Из указа президента:
— Повысить с 1 января 2018 года в 1,04 раза: размер месячных окладов дипломатических работников МИД России, дипломатических представительств и консульских учреждений России, территориальных органов — представительств МИД России на территории России.
Напомним, что ранее также на 4% премьер-министр Дмитрий Медведев повысил с 1 января следующего года зарплаты ряду федеральных бюджетников.
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