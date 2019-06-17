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Работа и обучение

Россиян опросили об их первом заработке

Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до наступления совершеннолетия, сообщает ТАСС.

Работа.
Работа.
СС0

«Россияне поддерживают подростков, решивших получить свой первый опыт работы до 18 лет (83%). При этом большинство опрошенных (74%) сами начали работать в подростковом возрасте. Чаще всего это делали мужчины (86%). Большая часть опрошенных (80%) выразили желание, чтобы и их дети пробовали подрабатывать до достижения 18 лет», — говорится в результатах исследования, проведенных ВЦИОМ.

Первый настоящий заработок россияне получали в среднем в 16 лет. <Чаще всего первый опыт работы они приобретали в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), а также в сфере торговли (7%)>.

Основными преимуществами раннего начала трудовой деятельности россияне считают возможность зарабатывать, быть финансово независимыми (37%); приобщение к труду, уважение чужого труда (25%), а также полезную занятость, когда подростки не сидят без дела «в смартфоне» (18%), пишет bfm.ru.

Примерно треть опрошенных — 31% — не видит в ранней трудовой деятельности никаких отрицательных моментов; 16% указывают на нарушение законодательства работодателями и тяжелые условия труда, 11% — на нехватку времени на учебу.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по телефону среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ может платить за участие респондентов в соцопросах.

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