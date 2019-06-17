Россиян опросили об их первом заработке

«Россияне поддерживают подростков, решивших получить свой первый опыт работы до 18 лет (83%). При этом большинство опрошенных (74%) сами начали работать в подростковом возрасте. Чаще всего это делали мужчины (86%). Большая часть опрошенных (80%) выразили желание, чтобы и их дети пробовали подрабатывать до достижения 18 лет», — говорится в результатах исследования, проведенных ВЦИОМ.

Первый настоящий заработок россияне получали в среднем в 16 лет. <Чаще всего первый опыт работы они приобретали в колхозах и совхозах (14%), на заводах и производствах (8%), а также в сфере торговли (7%)>.

Основными преимуществами раннего начала трудовой деятельности россияне считают возможность зарабатывать, быть финансово независимыми (37%); приобщение к труду, уважение чужого труда (25%), а также полезную занятость, когда подростки не сидят без дела «в смартфоне» (18%), пишет bfm.ru.

Примерно треть опрошенных — 31% — не видит в ранней трудовой деятельности никаких отрицательных моментов; 16% указывают на нарушение законодательства работодателями и тяжелые условия труда, 11% — на нехватку времени на учебу.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по телефону среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ может платить за участие респондентов в соцопросах.