Работа

Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Сегодня, 06:35.
Работа и обучение

В наступившей неделе россияне будут работать всего четыре дня. В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, среда будет выходным днем.

Женщина. Работа.
Женщина. Работа. Фото : СС0.

Среда будет единственным выходным, дополнительных дней на отдых не выделили.

Но во вторник, 8 мая, будет сокращенный рабочий день: работодатель должен отпустить своих подчиненных на час раньше.

Напомним, на прошлой неделе россияне работали всего два дня - 3 и 4 мая.

Следующие длинные выходные ждут россиян в июне, на День России. В этом году выходные продлятся с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня. Но в субботу, 9 июня, будет рабочим днем.

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