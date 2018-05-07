Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Среда будет единственным выходным, дополнительных дней на отдых не выделили.

Но во вторник, 8 мая, будет сокращенный рабочий день: работодатель должен отпустить своих подчиненных на час раньше.

Напомним, на прошлой неделе россияне работали всего два дня - 3 и 4 мая.

Следующие длинные выходные ждут россиян в июне, на День России. В этом году выходные продлятся с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня. Но в субботу, 9 июня, будет рабочим днем.