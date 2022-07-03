Россиянам рассказали, когда брать отпуск, чтобы «выиграть» в деньгах

Когда лучше взять отпуск, чтобы получить максимальную денежную выгоду, объяснил РИА Новости Александр Южалин — директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob.

Чтобы «выиграть» в деньгах, в 2023 году Южалин рекомендует пойти в отпуск в августе или октябре. Также подходящие для этого месяцы — июнь, июль и декабрь.

А вот январь, февраль, апрель и май с финансовой точки зрения — самые невыгодные.

По словам юриста, отпуск следует использовать в месяцы, когда рабочих дней больше. Так, оплата одного дня по среднему заработку будет выше, чем стоимость отработанного дня.

Он напомнил, что в августе 23 рабочих дня, в октябре — 22, а в апреле и мае — по 20, поэтому в весенние месяцы отпускные могут быть ниже по сравнению с зарплатой.

Ранее депутат Госдумы предложил давать дополнительный отпуск за отдых в России.